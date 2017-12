WhatsApp smette di funzionare | niente messaggini di auguri per Capodanno

WhatsApp - dal 31 dicembre 2017 l’applicazione smetterà di funzionare su alcuni telefoni : Dal primo gennaio Whatsapp smetterà di funzionare su alcuni (vecchi) dispositivi. Secondo quanto riportato dal blog della famosissima applicazione, per chi usa BlackBerry OS e BlackBerry 10, Windows Phone 8.0 e versioni precedenti potrebbe esserci una brutta sorpresa, a meno di non aggiornarli. “Una decisione difficile da prendere – si legge in una nota – ma quella giusta per fornire alle persone modi migliori per tenersi in ...

