WhatsApp non funziona | down in tutto il mondo per problemi tecnici

WhatsApp non FUNZIONERA' PIU' NEL 2018/ Non è una bufala : ecco i sistemi operativi colpiti dallo switch-off : WHATSAPP smette di funzionare nel 2018: non è una bufala, ma la triste realtà annunciata dal servizio di messaggistica di Facebook. ecco i sistemi operativi interessati dallo switch-off.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 04:56:00 GMT)

WhatsApp ha annunciato che alcuni sistemi operativi non saranno più supportati a partire dal 31 dicembre 2017 : "WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni sistemi operativi telefonici dopo il 31 dicembre 2017". Lo ha annunciato in una nota ufficiale l'app di messaggistica istantanea che ha poi aggiunto di "guardare ad altre piattaforme iOS e Android"."Una decisione non facile - si legge- ma quella giusta, perché permetterà alle persone di tenersi meglio in contatto con amici, parenti e persone care. Se utilizzate uno dei dispositivi ...

Come cancellare chat WhatsApp per non farsi spiare e selezionare eccezioni tra i messaggi : Ci sono delle operazioni che si nascondono dietro la domanda “Come cancellare chat Whatsapp” che consentono di sfruttare al meglio il potenziale della popolare app, visto che spesso per evitare di farsi spiare si porta a termine l’attività senza conoscere a fondo una specifica funzione. Insomma, oltre a fornirvi una piccola guida solo sulla carta banale per gran parte dei nostri lettori, oggi 24 dicembre vorrei andare più a fondo in un contesto ...

Consigli in caso di problemi WhatsApp con batteria e memoria : cosa fare se l’app non funziona : Da un po' di tempo a questa parte non pochi utenti, soprattutto possessori di smartphone di fascia media, stanno riscontrando problemi Whatsapp, riguardanti in generale il suo funzionamento, ma soprattutto questioni inerenti la batteria e la memoria. cosa fare per migliorare le prestazioni dello smartphone? Come agire se l'app all'improvviso non funziona? Andiamo a spulciare un pochino le sue impostazioni, visto che alcune dritte non sono così ...

WhatsApp non potrà più condividere dati con Facebook in Francia : Il CNIL ha ordinato a WhatsApp di fermare la condivisione dei dati degli utenti con Facebook in Francia, dandole un mese di tempo L'articolo WhatsApp non potrà più condividere dati con Facebook in Francia è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

WhatsApp non scarica messaggi audio : problemi coi vocali - possibili soluzioni : Non sono rare le segnalazioni da parte di utenti secondo cui, da un po' di tempo a questa parte, Whatsapp non scarica messaggi audio, dando vita a problemi decisamente fastidiosi per tutti coloro che sono soliti ricevere un numero non indifferente di vocali ogni giorno. Difficile dire se si tratti di un bug legato ad uno degli ultimi aggiornamenti della popolare app, ma di certo la questione oggi 15 dicembre merita un approfondimento anche in ...

Il Vaticano chiarisce : Francesco non usa WhatsApp : Intanto è in preparazione una seconda tappa del progetto che prevede una piattaforma di conversazioni in varie lingue in modo che il Papa-robot possa interagire con le persone di tutto il mondo.

Gruppi rivoluzionati coi prossimi aggiornamenti WhatsApp : cosa aspettarsi e cosa non arriverà : Stiamo per vivere settimane davvero ricche di novità per quanto riguarda Whatsapp, grazie ad alcuni aggiornamenti coi quali dovrebbe cambiare la nostra esperienza di utilizzo della nota app soprattutto per quanto concerne la questine Gruppi. Alcune migliorie, come la possibilità di rispondere privatamente ad un utente per cercare di limitare il flusso di messaggi a coloro che potrebbero essere non interessati sono ormai in cantiere. Altre ...

WhatsApp : presto su questi smartphone non funzionerà più : O cambieranno smartphone, o non potranno continuare a usare WhatsApp a pieno regime: è la scelta che dovranno fare milioni di utenti del mondo in possesso dei device per i quali l’applicazione ha annunciato che non saranno più rilasciati aggiornamenti a partire dai prossimi giorni. Si tratta di BlackBerry OS e BlackBerry 10 (fino al 31 dicembre 2017), Windows Phone 8 e precedenti (fino al 31 dicembre 2017), Nokia S40 (fino al 31 dicembre ...