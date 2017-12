WHATSAPP DOWN Torna a funzionare | gli auguri di Capodanno 2018 lo avevano mandato ko in

WHATSAPP DOWN a Capodanno : l'app è ritornata a funzionare oggi 31 dicembre 2017 : WhatsApp down a Capodanno; gli utenti non riescono a mandarsi i messaggi oggi 31 dicembre 2017, fonte foto: tecknewz WhatsApp down a Capodanno: l'app è ritornata a funzionare oggi 31 dicembre 2017 ...

WHATSAPP va in tilt a poche ore da Capodanno. Il down è già trend topic : La piattaforma di messaggistica si blocca in Europa, Brasile e parti di Usa, India e Malaysia. L’hashtag #Whatsappdown è trend topic

WHATSAPP Download Fallito Riprova Più Tardi : Cosa fare quando WhatsApp non scarica foto, immagini, video, messaggi audio e note vocali? Come risolvere problema Download Fallito WhatsApp Quando WhatsApp non scarica foto, video, immagini, audio cosa fare? Nuovo giorno, nuova guida dedicata a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati al mondo per restare in contatto con amici, parenti e conoscenti in modo totalmente gratuito. Oggi […]

WHATSAPP è attualmente down in tutto il mondo : WhatsApp risulta momentaneamente offline in tutto il mondo. Precisamente il black-out è iniziato a 00:05, quando moltissimi utenti hanno iniziato a ricevere il messaggio di connessione assente. Sicuramente i tecnici di WhatsApp stanno lavorando per risolvere il problema. Seguiranno aggiornamenti. Aggiornamento x1 Alle ore 00:20 é tornato tutto alla normalitá. Aggiornamento x2 Anche oggi, alle ore 20:00 si é ripresentato il problema che è durato ...

WHATSAPP è in down (di nuovo) - Twitter si scatena : ?Whatsapp, il servizio di messaggistica tra i più popolari al mondo, ha avuto nel pomeriggio del 30 novembre un blocco di diversi minuti. È la terza volta che succede nell'ultimo anno, minuti in cui è impossibile inviare o ricevere messaggi, e come succede ogni volta Twitter si popola di persone che ne segnalano il disfunzionamento scatenando la propria fantasia. downdetector spiega che il servizio non è ...