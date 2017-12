WhatsApp down Non funziona | gli auguri di Capodanno 2018 lo mandano ko in tutto il

WhatsApp down - l'applicazione si blocca la sera della vigilia di Capodanno : Whatsapp down. l'applicazione si è bloccata durante la sera della vigilia di Capodanno in molti Paesi del mondo: impossibile inviare e ricevere messaggi. Quando si prova a inviare un messaggio, infatti, compare l'icona di un orologio che mette in attesa l'invio del testo.#Whatsapp users in different regions of the World facing downtime. Retweet if you're facing the same issue. #Whatsappdown#HappyNewYear#NewYear — Raza Mehdi ...

Capodanno : WhatsApp down il 31 dicembre 2017 - ecco cosa sta succedendo : WhatsApp ha smesso di funzionare in gran parte dell’Europa. L’applicazione di messaggistica più famosa del momento è bloccata e immediate oltre che numerose sono state le segnalazioni di malfunzionamento pervenute dagli utenti in questi minuti. L’hashtag #WhatsAppdown sta invadendo i social network espandendosi a macchia d’olio e gli auguri di Capodanno 2018 rischiano di saltare. L'articolo Capodanno: WhatsApp down il 31 ...

WhatsApp va in tilt a poche ore da Capodanno. Il down è già trend topic : La piattaforma di messaggistica si blocca in Europa, Brasile e parti di Usa, India e Malaysia. L’hashtag #Whatsappdown è trend topic

WhatsApp non funziona - down in tutto il mondo per problemi tecnici : WhatsApp non funziona! problemi tecnici da alcuni minuti: impossibile messaggiare e tutte le funzioni down! E voi, da quanto state riscontrando problemi? L'articolo WhatsApp non funziona, down in tutto il mondo per problemi tecnici è stato pubblicato per la prima volta su tutto Android.

WhatsApp è attualmente down in tutto il mondo : WhatsApp risulta momentaneamente offline in tutto il mondo. Precisamente il black-out è iniziato a 00:05, quando moltissimi utenti hanno iniziato a ricevere il messaggio di connessione assente. Sicuramente i tecnici di WhatsApp stanno lavorando per risolvere il problema. Seguiranno aggiornamenti. Aggiornamento x1 Alle ore 00:20 é tornato tutto alla normalitá. Aggiornamento x2 Anche oggi, alle ore 20:00 si é ripresentato il problema che è durato ...

WhatsApp è in down (di nuovo) - Twitter si scatena : ?Whatsapp, il servizio di messaggistica tra i più popolari al mondo, ha avuto nel pomeriggio del 30 novembre un blocco di diversi minuti. È la terza volta che succede nell'ultimo anno, minuti in cui è impossibile inviare o ricevere messaggi, e come succede ogni volta Twitter si popola di persone che ne segnalano il disfunzionamento scatenando la propria fantasia. downdetector spiega che il servizio non è ...

WhatsApp di nuovo down : nessuno conosce il motivo : L'applicazione di messaggistica più famosa al mondo, #Whatsapp, è andata nuovamente in down nella serata di ieri, lasciando senza parole milioni di persone in tutto il mondo, inclusi gli utenti italiani. Non è la prima volta che succede, anzi. Dall'inizio dell'anno, sono stati frequenti i problemi riscontrati nell'utilizzo dell'app, che da poco ha introdotto una novita' per l'invio dei messaggi audio [VIDEO]. Poiché la situazione tende a ...

WhatsApp down : gli utenti protestano : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo che nelle ultime ore ha fatto entrare nel panico alcuni dei suoi utenti. L'app ha infatti smesso di funzionare per circa 30 minuti, mandando il completo tilt migliaia di cellulari che non hanno potuto più inviare e ricevere messaggi. L'applicazione è utilizzata da un numero molto proficuo di utenti ed è una delle app più scaricate sia su Play Store che su App Store. Oltre ad ...

WhatsApp è di nuovo down : Disservizi sono stati segnalati in Italia e a macchia di leopardo in altri Paesi del mondo, ma il sistema, almeno stando alle segnalazioni di utenti italiani, starebbe riprendendo a funzionare. Per ...

'WhatsApp down' in Italia e altri Paesi del mondo : Roma, 30 nov. (askanews) WhatsApp ha registrato oggi un'interruzione del servizio in diverse parti del mondo. Lo si evince dalle segnalazioni su Twitter e da siti specializzati nel monitorare la ...

WhatsApp in down per quasi un'ora in molte parti del mondo | : Il sistema di messaggistica di proprietà di Facebook ha registrato problemi in alcuni Paesi, Italia compresa. Impossibile mandare o ricevere messaggi per quasi un'ora