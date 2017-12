We Run Rome | corsa per 10 mila e vince il keniano James Kibet

Atletica : We Run Rome al keniano Kibet : ROMA, 31 DIC - Il keniano James Kibet, con il tempo di 29'03'', ha vinto la settima edizione della We Run Rome, corsa su strada di 10 km svoltasi nel centro di Roma. Il marocchino Jaouad Tougane si è ...

Atleticom We Run Rome 2017 - che successo : 10mila partecipanti! : ROMA - Nemmeno il cielo plumbeo sotto il quale si è svegliata Roma ha frenato l'entusiasmo e la voglia di sport del popolo festante e appassionato dei runners che ha invaso la Capitale per correre la settima edizione dell' Atleticom We Run Rome . 10.000 atleti , tra uomini, donne e bambini, hanno invaso ...

Rome We Run 2018 - nella Capitale si corre la maratona di fine anno : Arrivata alla VII edizione, l'Atleticom We Run Rome è il fiore all'occhiello dell'Atleticom Asd. La manifestazione gode dei patrocini del Comune di Roma, del Consiglio Regionale del Lazio, del Coni, ...

