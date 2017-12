Vorrei un grande risultato al mondiale che si farà in Italia

Grande Fratello Vip 3 - Adriana Volpe concorrente? "Avvistata a Mediaset". Ilary Blasi : "Vorrei nella Casa il papà di Belen Rodriguez..." : "E' stato un Grande Fratello da record. Adesso basta. Ci vediamo tra un anno. Io mi ritiro, 'desoro', come direbbe Cristiano (Malgioglio, ndB), il mio 'mendore'": Ilary Blasi, intervistata dal settimanale Chi, si candida per la terza edizione del GF Vip, già confermata dal direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. GF Vip 3 ci sarà, Giancarlo Scheri esulta per gli ascolti record e i numeri sui ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi dopo la finale : “La famosa storia dell’armadio? Aria fritta. E per la prossima edizione Vorrei il padre di Belen” : Finito il Grande Fratello Vip è tempo per Ilary Blasi di pensare alla nuova edizione del reality. E di raccontarsi a Chi (e a chi altri?), con una intervista esclusiva nella quale la conduttrice traccia il suo bilancio di questa stagione. Una stagione di Grande successo a livello di audience (“il programma – scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini – è stato visto in media da 4 milioni e 800mila spettatori con share ...

GRANDE FRATELLO VIP 2017 / News - Daniele Bossari : "Sono felice - Vorrei una finale senza scontri!" : GRANDE FRATELLO Vip 2017, ed. 2 News: Ivana Mrazova si lascia andare ad una toccante confessione durante una chiacchierata con Giulia De Lellis e Luca Onestini.(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 12:02:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2017 - Daniele Bossari : "Vorrei sposare Filippa Lagerback e avere un altro figlio" : Il Grande Fratello Vip porta consiglio. Evidentemente è stato così per Daniele Bossari che all'interno della Casa di Cinecittà ha annunciato di aver capito due cose:Due cose vorrei fare fuori: provare a fare un altro bimbo e sposarmi. Però Filippa non sa nulla. Non lo so, ma sono convinto di questo.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2017, Daniele Bossari: "Vorrei sposare Filippa Lagerback e avere un altro figlio" pubblicato su ...

GIULIA DE LELLIS/ Eliminata? Malgioglio vota per lei : Vorrei vincesse il reality! (Grande Fratello Vip 2017) : Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017, GIULIA De LELLIS ha deciso di votare Daniele Bossari. In settimana abbraccio tra i due. Oggi lei è a rischio eliminazione(Pubblicato il Mon, 13 Nov 2017 22:08:00 GMT)

Fifa Awards - Buffon eletto miglior portiere : "Vorrei chiudere la carriera con una grande vittoria" : Il portiere della Juventus ha preso più voti di Navas e Neuer: "Sono felice e orgoglioso di aver ricevuto questo premio alla mia età"