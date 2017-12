Volley | SuperLega 2017-2018 – 14^ giornata | i migliori italiani | Juantorena disarmante

: SUPERLEGA|Bene Perugia e Lube

Il loro duello continua - OnlineSportsRT : SUPERLEGA|Bene Perugia e Lube

Il loro duello continua - TG24info : Volley SuperLega - Biosi Indexa Sora, al PalaPolsinelli passa Monza con un 3-0 - #TG24.info -… - ciociarianews : Volley – Superlega, nell’ultima dell’anno Sora cade in casa con Monza (0-3) - Carlino_Ravenna : Volley Superlega, la Bunge Ravenna espugna Piacenza - Ravenna, 31 dicembre 2017 - Passa per la cruna dell’ago, ma… -

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2017) Ieri si è disputata la quattordisimadi, il massimo campionato italiano dimaschile. Vediamo quali sono gliche si sono meglio comportati. OSMANY. Ha fatto una partita tutta sua, si è comportato da vero fenomeno, ha dominato la scena e ha trascinato Civitanova al successo su Vibo Valentia. Un match da vero fenomeno: la Pantera mette a segno addirittura 21 punti con il 52% in attacco, sforna addirittura 7 aces e in ricezione chiude con il 59%. Letteralmente pazzesco. IVAN ZAYTSEV. Partita di assoluta qualità da parte dello Zar, Perugia espugna Padova e lo schiacciatore ci mette il suo zampino sia nell’allungo del terzo set che in avvio di quarto parziale, quando si decide l’incontro: 16 punti con il 55% in attacco, 39% in ricezione e 3 aces per il top scorer della capolista. GIULIO SABBI. Si carica Modena sulle spalle dopo ...