VIKINGS - Recensione 5x06 The Message

Leggi la notizia su lostinaflashforward

(Di domenica 31 dicembre 2017) Mercoledì è andato in onda il sesto episodio della quinta stagione di "", "The".Episodio scialbo ma preparatorio alla sempre più imminente guerra tra i figli di Ragnar per la supremazia su Kattegat. Ladell'episodio precedente la trovate QUI.Le varie storyline si sono riunite (complici i veloci spostamenti che possono far concorrenza a quelli della settima stagione di Game of thrones) e i due schieramenti si sono così formati. Da una parte Ivar ed Hvitserk con Re Harald, dall'altra Ubbe e Bjorn al fianco della Regina Lagertha. Piuttosto che commentarvi cronologicamente la puntata, questa volta preferisco concentrarmi sui pochi punti degni di nota dell'episodio. Astrid ed il suo amore per LagerthaCome tutti sospettavamo Astrid sta solo recitando la parte della moglie consenziente e fedele. La sua lealtà appartiene a Lagertha e per questo tenta di ...