Video Inter Lazio 0-0 | highlights della partita Serie A 19^ giornata

Milan su 4 viola : Juve - fissato il prezzo di Dybala - Inter su un ex rossonero Video : La sessione invernale del calciomercato 2018 [ Video ] riaprira' tra qualche giorno e i top club di Serie A si stanno gia' muovendo per rinforzare le rose a disposizione degli allenatori. In casa # Juve ntus tiene banco il 'mal di pancia' di Paulo Dybala che non sta rendendo come la scorsa stagione. La 'Joya' potrebbe partire insieme a qualche altro big bianconero. L'# Inter sta attraversando un momento di crisi e ha bisogno di rialzarsi. Spalletti ...

LIVE Inter-Lazio 0-0 : streaming - diretta tv Video : Serie A, diciannovesima giornata di campionato, a San Siro l'#Inter ospita la #lazio per una partita molto importante per entrambe le formazioni. I nerazzurri [Video] per scacciare la prima mini-crisi di questo campionato, dopo le recenti sconfitte con Udinese e Sassuolo, senza dimenticare la bruciante sconfitta nel derby di Coppa Italia, perso nei supplementari [Video]. La Lazio per non perdere il treno delle squadre che lotteranno per ...