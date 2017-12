Video Bologna Udinese 1-2 | highlights e gol della partita Serie A 19^ giornata

Udinese - il goal da manuale contro il Bologna : da far vedere nelle scuole calcio! [Video] : L’Udinese vola grazie alla cura Oddo che ha portato la squadra friulana a ridosso della zona Europa League. Quest’oggi la squadra bianconera ha vinto per 2-1 sul campo del Bologna, grazie ad una rete davvero splendida di Lasagna che ha messo in mostra tutte le qualità della squadra a disposizione di Oddo. Danilo esce palla al piede dalla difesa, da quel momento in poi altri 4 tocchi tutti di prima di Ali Adnan, Jankto, De Paul ed ...

Bologna-Udinese 1-2 - pagelle - voti e highlights 19^ giornata : Lasagna ancora decisivo (Video) : Bologna-Udinese 1-2, pagelle, voti e highlights 19^ giornata: Lasagna ancora decisivo (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna-Udinese 1-2, pagelle, voti E highlights 19^ giornata – Altra vittoria per l’Udinese, che fa cinque su cinque dall’arrivo di Massimo Oddo. Superato l’ostacolo Bologna, che subisce invece il nono ko in ...

Bologna - una difesa da incubo sul goal di Widmer : cos’è accaduto? [Video] : Il Bologna di mister Donadoni era passato in vantaggio contro l’Udinese grazie all’autorete di Danilo. Il vantaggio però è durato poco, dato che qualche minuto dopo la rete degli emiliani è arrivato il pari di testa di Widmer. Nell’occasione però le lacune della retroguardia del Bologna son parse davvero clamorose. Il terzino dell’Udinese ha potuto staccare solo soletto dentro l’area e comodamente ha potuto colpire ...

Bologna-Udinese - autogoal di Danilo o goal di Verdi? il Video toglie ogni dubbio : autogoal Danilo – Bologna e Udinese sono in campo per la 19^ giornata di Serie A. I felsinei sono passati in vantaggio grazie ad un pazzesco autogoal del difensore dei friulani Danilo. Il centrale bianconero ha deviato il pallone su un tiro di Simone Verdi destinato probabilmente a finire sul fondo. Non ci sono dubbi quindi sul fatto che si tratti di autogoal. Un plauso va comunque anche all’esterno del Bologna per la costruzione ...

