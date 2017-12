Video Benevento Chievo 1-0 | highlights e gol della partita Serie A 19^ giornata

Benevento-Chievo 1-0 pagelle - voti e highlights 19^ giornata : Coda regala ai campani i primi tre punti (Video) : Benevento-Chievo 1-0 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: Coda regala ai campani i primi tre punti (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Benevento-Chievo – Grazie a un gol di Coda al 64′ il Benevento supera il Chievo in uno dei match del sabato pomeriggio della 19°, e ultima, giornata del girone di andata del campionato di Serie A ...

Video/ Genoa Benevento (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : Video Genoa Benevento (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre. Gli stregoni restano a 1 punto in Serie A: decide il rigore segnato da Lapadula(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:53:00 GMT)

Pagelle Genoa-Benevento : top e flop e le parole di Ballardini sui tifosi genoani Video : Il #Genoa vince 1-0 contro il Benevento e compie un bel balzo in classifica. Dopo aver sprecato parecchie occasioni, i rossoblu rischiano la beffa in contropiede. Laxalt, generoso, salva con prontezza sulla linea di porta. Gianluca Lapadula decisivo allo scadere [Video] su calcio di rigore. Genoa Benevento, i voti al Grifone GENOA 3-5-2: Perin 7 Prontezza di riflessi e agilita': nella ripresa toglie due castagne dal fuoco con un doppio ...

Genoa-Benevento 1-0 pagelle - voti e highlights 18^ giornata : decide Lapadula (Video) : Genoa-Benevento 1-0 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: decide Lapadula (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Genoa-Benevento – Grazie a un gol in pieno recupero di Lapadula su rigore il Genoa supera uno sfortunato Benevento in uno dei match del sabato pomeriggio della 18° giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2017-2018. ...

Giuseppe Rossi titolare col Benevento? Ballardini risponde in conferenza stampa Video : Il #Genoa torna a pensare al campionato dopo l'eliminazione in Coppa Italia [Video] contro la Juventus. Domani pomeriggio, al Luigi Ferraris, arriva il fanalino di coda Benevento, ancora a secco di vittorie nel torneo. Una partita decisamente alla portata per il grifone, ma da non sottovalutare per nessuna ragione al mondo. Quella che andra' in scena tra i rossoblu e i gialloRossi, sara' infatti una vera e propria sfida salvezza. Le parole di ...

