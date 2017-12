Via libera in California alla vendita di marijuana a scopo ricreativo

California : Via libera all’uso di marijuana a scopo ricreativo : In California dal 1° gennaio 2018 si potrà fare uso di marijuana a scopo ricreativo: l’utilizzo terapeutico della cannabis era già consentito dal 1996, ed un ulteriore segnale positivo si era ottenuto col referendum del 2016. La vendita è consentita soltanto ai maggiori di 21 anni e l’acquisto massimo è fissato in 28,3 grammi per volta: si prevede un fatturato annuo pari ad almeno 7 miliardi di dollari e un miliardo di entrate ...

"Via i caselli - la Tangenziale sia tutta libera" : Si fa presto a dire 'togliere'. Se si tratta, ad esempio, del casello della Tangenziale di Beinasco, cosa rispondere a chi chiede lo stesso per il casello di Falchera quando, poco più in là, si può ...

PaVia : il wwf libera tre poiane nel Parco del Ticino : Tre poiane che erano state ferite da colpi d’arma da fuoco, nelle province di Brescia e Bergamo, sono state liberate dopo la riabilitazione nel Parco del Ticino, nel Comune di Cassolnovo (Pavia). Ne dà notizia il Wwf. I rapaci sono stati curati presso il Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) Wwf Valpredina, struttura sita nel Comune di Cenate Sopra (Bergamo). Ad una poiana, proveniente dalla Provincia di Brescia, sono state anche ...

PaVia : Wwf libera tre poiane nel Parco del Ticino : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Tre poiane che erano state ferite da colpi d’arma da fuoco, nelle province di Brescia e Bergamo, sono state liberate dopo la riabilitazione nel Parco del Ticino, nel Comune di Cassolnovo (Pavia). Ne dà notizia il Wwf. I rapaci sono stati curati presso il Cras (Centro Re

Consiglio comunale - Via libera all’aggiornamento del cronoprogramma sulla ricostruzione delle scuole : L'Aquila - Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato una mozione presentata da Carla Cimoroni (gruppo L’Aquila chiama chi ama L’Aquila) riguardante l’aggiornamento del cronoprogramma relativo alla ricostruzione degli edifici scolastici. Il documento – con un emendamento a firma del sindaco Pierluigi Biondi e della stessa consigliera Cimoroni – prende spunto dalle delibere con cui la giunta comunale, nel 2015, aveva fissato il programma ...

Intercettazioni - Via libera del consiglio dei ministri alla riforma. In vigore fra sei mesi : Il consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo alla riforma delle Intercettazioni, che entrerà in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione, prevista per gennaio. Solo una norma, quella che sancisce il diritto dei giornalisti ad avere copia dell’ordinanza di custodia cautelare, una volta resa nota alle parti, sarà invece efficace tra...

