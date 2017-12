Verona | cadavere di donna fatto a pezzi | uccisa altrove e portata con dei sacchi

Valeggio sul Mincio ( Verona ) : cadavere fatto a pezzi trovato in campagna. E' una donna : VERONA Orrore nelle campagne venete: il corpo di una donna fatto a pezzi , probabilmente con una sega elettrica o un mezzo meccanico simile, è stato scoperto nella serata di sabato 30 dicembre in una ...

