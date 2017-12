VALERIA ALTOBELLI Video | bella e talentuosa | ecco chi è la showgirl del momento L' anno

Tale e quale show 7 - puntata dell'1 dicembre : vince VALERIA Altobelli-Loredana Bertè (video) - in classifica Federico Angelucci è 2° : Undicesima e ultima puntata di Tale e quale show 7 (voto: 6,5) su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti (7). Dodici volti noti al grande pubblico si mettono in gioco per trasformarsi in un personaggio famoso. In giuria Loretta Goggi, Enrico Montesano, Christian De Sica e Giorgio Panariello. Cosa è accaduto? Chi ha vinto? quale è la classifica finale? Campione di Tale e quale show 7 Marco Carta ...

Tale e Quale Show 7 - finale in diretta | VALERIA ALTOBELLI è Paola Turci : [live_placement] Tale e Quale Show 7, le anticipazioni della finale Tempo di finale per Tale e Quale Show 2017: questa sera, eccezionalmente sabato 11 novembre, alle 21.25 su Rai 1 si decide chi sarà il vincitore della settima edizione del Talent vip condotto da Carlo Conti. In giuria, come sempre Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica, cui si aggiunge come giurato speciale della finale Max Tortora, come anticipato da ...