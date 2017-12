Vacanze in montagna a Mezzano di Primiero | un borgo romantico

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Amore a gonfie vele : Vacanze in montagna con i Damellis : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Amore a gonfie vele per la coppia che pensa a progetti di vita importanti aspettando l'arrivo del nuovo anno in montagna.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 11:04:00 GMT)

Michelle Hunziker : Vacanze in montagna sulle Dolomiti (foto) : Per il ponte dell'Immacolata, Michelle Hunziker, impegnata dietro al bancone di Striscia La notizia accanto ad Ezio Greggio e prossima padrona di casa del Festival di Sanremo 2018 di Claudio Baglioni, ha deciso di passare qualche giorno di puro relax in montagna (sulle Dolomiti, per la precisione) assieme alla sua famiglia.prosegui la letturaMichelle Hunziker: vacanze in montagna sulle Dolomiti (foto) pubblicato su Gossipblog.it 11 dicembre 2017 ...