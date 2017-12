Usa | sparatoria a Denver | due morti e sei feriti

Usa - sparatoria a Denver : colpiti diversi agenti - : Le autorità hanno chiesto alle persone che vivono nell'area di rimanere chiuse in casa ed evitare di stare vicino alle finestre

Video sparatoria Bitonto - anziana Usata come scudo e uccisa in strada : la ricostruzione : L’agguato e il momento in cui la donna di 84 anni, Anna Rosa Tarantino, viene usata come scudo. Lo choc in Paese: non si può andare avanti così

Bari : sparatoria in strada - uccisa un'anziana forse Usata come scudo : La donna di 84 anni è la vittima innocente di un agguato avvenuto a Bitonto nei confronti di un pregiudicato di 20 anni, ferito ed ora ricoverato - Anna Rosa Tarantino è morta sull'ambulanza che la ...

Usa - caos Black Friday : sparatoria in centro commerciale Missouri : E' iniziato con due episodi di violenza il Black Friday negli Usa. A Columbia, in Missouri, un 19enne è stato ferito gravemente nel corso di una sparatoria nel parcheggio di un centro commerciale, ...

Usa - sparatoria davanti scuola : dieci morti - feriti diversi bambini : Litiga con i vicini e gli spara: muoiono cinque persone, feriti diversi bambini. È avvenuta a Tehama, vicino Sacramento, California, l’ennesima sparatoria in cui hanno perso la vita cinque persone. Stando a quanto riporta il vice sceriffo Phil Johnston, la sparatoria sarebbe iniziata in una abitazione privata ed è proseguita davanti la scuola elementare di Rancho Tehama. L’assalitore è stato ucciso dalla polizia e tra i dieci feriti ci sarebbero ...

Usa - sparatoria davanti scuola : dieci morti - feriti diversi bambini : Litiga con i vicini e gli spara: muoiono cinque persone, feriti diversi bambini. È avvenuta a Tehama, vicino Sacramento, California, l’ennesima sparatoria in cui hanno perso la vita cinque persone. Stando a quanto riporta il vice sceriffo Phil Johnston, la sparatoria sarebbe iniziata in una abitazione privata ed è proseguita davanti la scuola elementare di Rancho Tehama. L’assalitore è stato ucciso dalla polizia e tra i dieci feriti ci sarebbero ...

Usa - sparatoria davanti scuola : dieci morti - feriti diversi bambini : Litiga con i vicini e gli spara: muoiono cinque persone, feriti diversi bambini. È avvenuta a Tehama, vicino Sacramento, California, l’ennesima sparatoria in cui hanno perso la vita cinque persone. Stando a quanto riporta il vice sceriffo Phil Johnston, la sparatoria sarebbe iniziata in una abitazione privata ed è proseguita davanti la scuola elementare di Rancho Tehama. L’assalitore è stato ucciso dalla polizia e tra i dieci feriti ci sarebbero ...

Usa - sparatoria in una scuola elementare : 5 morti | "Voleva fare una strage di bambini" : Secondo un residente della cittadina ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo che ultimamente "si allenava sparando migliaia di pallottole"

Usa - sparatoria in scuola elementare : 5 morti - molti feriti. Il killer voleva una strage di bambini : sparatoria in una scuola elementare a Rancho Tehama , in California: almeno 5 persone sono state uccise e molti studenti sono rimasti feriti. Lo riportano i media americani secondo i quali tra i morti ...

Usa - sparatoria in scuola : killer voleva fare una strage di bambini : Secondo la polizia il killer della scuola elementare di Rancho Tehama, in California, voleva fare una strage entrando nelle classi e uccidendo gli studenti. Le forze dell'ordine hanno anche ...

Usa - sparatoria in una scuola elementare : 5 morti | "Voleva fare una strage di bambini" : Secondo un residente della cittadina ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo che ultimamente "si allenava sparando migliaia di pallottole"

Usa - sparatoria in una scuola elementare : almeno cinque morti : sparatoria in una scuola elementare di Rancho Tehama, cittadina a circa 300 km a nord di San Francisco. almeno cinque persone sarebbero state uccise, compreso il killer, mentre fra i molti feriti ci sarebbero anche un bambino di sei anni e uno di due al quale l’assalitore avrebbe sparato due volte. La sparatoria sarebbe cominciata in un’abitazion...

Usa - sparatoria in una scuola elementare : 5 morti compreso il killer - molti studenti feriti : Secondo un residente della cittadina ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo che ultimamente "si allenava sparando migliaia di pallottole"

Usa : sparatoria in una scuola - molti studenti feriti. Ucciso il killer : molti studenti sono rimasti feriti nella sparatoria in una scuola elementare in California dove sono morte tre persone. Gli scolari feriti sono stati trasportati in elicottero negli ospedali dell'area.