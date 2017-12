: RT @armanduplessis: #Minniti sulla missione in Niger:"«Ci sono decisioni che devono essere prese tempestivamente e l’invio dei militari in… - CrisGnesutta : RT @armanduplessis: #Minniti sulla missione in Niger:"«Ci sono decisioni che devono essere prese tempestivamente e l’invio dei militari in… - armanduplessis : #Minniti sulla missione in Niger:"«Ci sono decisioni che devono essere prese tempestivamente e l’invio dei militari… - ileanaiacopini : RT @LaStampa: Un’area di sicurezza per le donne durante la festa di Capodanno. A Berlino scatta la polemica - Tindaro14565947 : Un’area di sicurezza per le donne durante la festa di Capodanno. A Berlino scatta la polemica @LaStampa - IlMalpaese : Un’area di sicurezza per le donne durante il Capodanno in piazza. A Berlino scatta la polemica -

Leggi la notizia su today

(Di domenica 31 dicembre 2017) Una zona diper ledavanti alla Porta di Brandeburgo: polemiche in Germania per la soluzione escogitata a Berlino per proteggeree ragazzei festeggiamenti di...