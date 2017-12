Un anno sulle strade : meno incidenti - ma più vittime. In aumento le stragi del sabato sera : Bilancio di fine anno della Polizia Stradale che ha festeggiato il suo 70° anniversario. Tre milioni i punti decurati sulle patenti

Capodanno : in Danimarca si rompono i piatti vecchi sulle porte dei vicini : In giro per il mondo, le tradizioni di Capodanno sono davvero numerose. Nel nostro tour virtuale, tra le più insolite, troviamo quella che, ogni anno, si ripete in Danimarca. Proprio in questo paese, associato all’ordine, alla pulizia e ad un’impeccabile organizzazione, vige un’usanza davvero bizzarra. Secondo la tradizione, infatti, le famiglie usano mettere da parte i piatti vecchi per poi tirarli fuori, tutti assieme, nel bel mezzo della ...

Autostrade - arriva la tradizionale stangata di fine anno : +3% i pedaggi sulle tratte Sias : ...reso noto che dal 1° gennaio 2018 scatteranno gli adeguamenti tariffari previsti dai decreti interministeriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e del Ministero dell'Economia ...

Faro dell'Antitrust tedesca su Lufthansa I prezzi fanno boom sulle rotte Air Berlin : In Germania è ormai scontro aperto fra la Commissione federale antitrust e il gruppo Lufthansa per via del drastico aumento dei prezzi dei biglietti registrato su alcune rotte nazionali subito dopo l'...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Amore alle stelle : Capodanno sulle Dolomiti : Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, continuano le critiche per la coppia dopo il Grande Fratello Vip 2 ma il ciclista risponde a tono. Intanto la convivenza è sempre più vicina...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 19:55:00 GMT)

Capodanno : per il cenone sulle tavole piemontesi trionfa il pesce di lago : Per il tradizionale cenone di Capodanno il pesce è il grande protagonista delle tavole degli italiani: Coldiretti ImpresaPesca stima un aumento dei consumi del 5% rispetto allo scorso anno. sulle tavole piemontesi arriva il pesce delle imprese di Coldiretti del lago Maggiore, secondo lago italiano per superficie, che in questo periodo dell’anno offre la trota di lago, il persico, il lucioperca, il luccio ed il gardon che possono essere ...

Fiorella Mannoia a Panariello sotto l’albero canta Nessuna conseguenza contro la violenza sulle donne (video) : Fiorella Mannoia a Panariello sotto l'albero superospite dello show condotto dal comico toscano su Rai 1. La cantante romana ha preso parte giovedì 21 dicembre alla prima delle due serate all'insegna della comicità con il one-man show di Giorgio Panariello, in diretta dal Modigliani Forum di Livorno. Fiorella Mannoia a Panariello sotto l'albero è salita sul palco dopo il momento di riflessione del comico sul tema attuale della violenza sulle ...

Il Papa porta sulle spalle il mondo - ecco la torta di compleanno : Papa Francesco oggi spegne 81 candeline al lavoro. Il Pontefice, infatti, sarà festeggiato da fedeli e pellegrini arrivati da tutto il mondo in piazza San Pietro per l'Angelus domenicale. Al rientro a ...

Dopo l'annuncio di Facebook sulle tasse - gli altri giganti del web si adegueranno? : Facebook, pressata dalla Commissione europea, ha fatto il primo passo: registrerà il fatturato dove lo realizzerà . Anche se non ci sono certezze sulle conseguenze della decisione e anche se abbondano ...

“Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno a Noto” : l’indiscrezione sulle nozze più social del 2018. E lui : “Quella proposta era un semiricatto” : Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno a Noto, in Sicilia, tra la fine di agosto e i primi di settembre del 2018. A dare quest’indiscrezione sul matrimonio più social e atteso del momento è il Giornale di Sicilia, che ha smentito le voci secondo cui le nozze si sarebbero celebrate a Cremona, città natale di Chiara. La location prescelta sembra essere Palazzo Ducezio, a due passi dalla Basilica Cattedrale, nel cuore del barocco siciliano. E ...

Ora le università fanno corsi e master sulle criptovalute : Tokenomics e criptovalute sono argomenti caldi e in rapida evoluzione. A oggi più di un miliardo di dollari di investimenti in capitale di rischio sono andati a società che si occupano di sviluppo di tecnologie blockchain. Un numero crescente di applicazioni vengono esplorate da startup e aziende consolidate in campi diversissimi, da quello sanitario alla gestione dell’identità digitale, dall’elaborazione delle transazioni finanziarie, ai ...

X Factor 11 : 'I Maneskin? Mi stanno sulle palle'. Il (presunto) tweet di Rita Bellanza diventa un giallo : 'I Maneskin mi sono sempre stati sulle palle. Si sono montati la testa. All'inizio non erano così'. A scrivere il tweet sarebbe stata Rita Bellanza, ex concorrente di X Factor sul gruppo romano che ...

