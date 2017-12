Un anno di sport | riviviamo tutto il meglio del 2017

Capodanno a Roma : eventi - feste e trasporti nella notte dell'ultimo dell'anno : Cuore della notte di San Silvestro sarà senza dubbio il Circo Massimo che ospiterà la Festa di Roma, evento che per tutto il primo giorno dell'anno illuminerà di spettacoli, giochi e luci le strade ...

Oroscopo degli Sportivi 2018 – Italia - che anno! Le previsioni di Olympiadamus sugli azzurri : tra sogni e profezie : Non ha mancato l’appuntamento, c’era tutto il mondo sportivo che lo aspettava e lo invocava, il Vate è apparso nuovamente come tutti gli anni. Olympiadamus è disceso nuovamente tra noi, si è seduto nel Tempio dello Sport, ha scrutato attentamente gli astri, ha valutato le congiunture planetarie, gli allineamenti del cosmo e gli incroci satellitari, si è appellato alle sue rinominate doti profetiche. E alla fine ha vaticinato, ha ...

UN anno DI SPORT - 2PARTE : Notizie di Terni , SPORT , Altri SPORT I successi e i personaggi dello SPORT ternano nel corso del 2017 Il mese di aprile si apre con la vittoria della Ternana sul difficile campo di Novara. La squadra rossoverde vince per 2-1 con una doppietta di Simone Palombi che ...

Non solo sport. Auguri a tutti di Buon anno. Ma con l'auspicio di altri nuovi stadi nella calza della Befana. : Non è che l'Itala truppaglia si è rimessa in moto? ALTRE DALLA CRONACA . Infine, un richiamo sulla Russia del doping , estromessa dall' Olimpiade invernale. Una catastrofe. Il problema resta ...

CALENDARIO SPORT 2018 – Tutte le date - le gare - gli eventi : il programma di tutti gli appuntamenti dell’anno - mese per mese : Il 2018 è ormai alle porte. Sarà un anno ricchissimo di SPORT con tantissimi eventi che ci accompagneranno per i prossimi 12 mesi. Siamo a metà del percorso che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la maggior parte degli SPORT tornerà a essere protagonista con i propri Mondiali ed Europei: le discipline a cinque cerchi eleggeranno i propri nuovi Campioni. Questo sarà però soprattutto l’anno delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: ...

Federer sportivo dell'anno per la Gazzetta - Roger ringrazia con un video! - Tennis : Il campione svizzero eletto 'sportivo dell'anno' dai giornalisti della Gazzetta dello Sport per il 40° Referendum di fine anno. Roger Federer dall'Australia manda un messaggio di saluto e ringraziamento, felice che la sua fantastica stagione 2017 sia stata coronata da questo ...

Perdere nello sport - vincere nella vita : gli atleti "ribelli" che hanno detto no prima di Anna Muzychuk : Si può Perdere nello sport, qualcosa di piccolo o qualcosa di grande, si può dire 'no' a un ricco ingaggio o addirittura al sogno più bello, giocare in nazionale, per vincere nella vita. Per diventare un esempio, per portare avanti le proprie battaglie di dignità e i propri ideali. L'ultimo caso è quello di Anna Muzychuk, scacchista ucraina che ha preferito rinunciare ai suoi due titoli mondiali pur di non ...

Dal trionfo della Pellegrini all'addio di Totti : un anno di sport italiano : In un video riepilogativo gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 2017 dello sport italiano: si parte dal secondo trionfo di Peter Fill nella Coppa del Mondo di discesa libera, per poi andare al sesto scudetto di fila per la Juventus e all'addio al calcio giocato di Francesco Totti. Pochi giorni dopo la Juve esce sconfitta dalla finale della ...

Teddy Riner e Tessa Worley eletti migliori sportivi francesi dell’anno 2017 : Il celebre quotidiano sportivo francese L’Équipe ha pubblicato quest’oggi i nomi dei migliori sportivi francesi dell’anno 2017, assegnandogli il titolo di Champions des Champions, creato per la prima volta nel 1946. Senza sorpresa, il judoka Teddy Riner è stato premiato nella categoria maschile per la terza volta, dopo essere stato insignito del riconoscimento nel 2012 e nel 2016, in occasione delle sue due vittorie olimpiche. ...

I top 10 avvenimenti sportivi che hanno caratterizzato il 2017 : Tra meno di 5 giorni il 2017 andrà in archivio e tanti sono stati gli avvenimenti che lo hanno caratterizzato dal punto di vista dello sport, in particolare nel mondo del calcio e dei motori. E' stato un anno in cui si sono susseguiti eventi imprevedibili, che hanno scaldato il cuore di milioni di sportivi, come ad esempio il sogno della Juventus di vincere la Champions League, oppure i tifosi della Ferrari che si sono illusi di vincere il ...

Ostia - Pd : M5S non organizza Capodanno né trasporti verso città : Roma, 27 dic. (askanews) 'A Ostia non sarà Capodanno, dobbiamo dedurre dalle scelte della maggioranza pentastellata. Nessuna iniziativa culturale all'aperto sul lungomare di Roma è stata organizzata ...

Dall'Italia fuori dal mondiale al grande ritorno di Federer : i 10 eventi sportivi che hanno contraddistinto il 2017 : Il 2017 del mondo dello sport sta per andare in archivio e come sempre ci sono state diverse conferme, sorprese, rivelazioni e delusioni enormi. Sicuramente la più grande "catastrofe sportiva" è stata la mancata qualificazione dell'Italia del calcio al mondiale del 2018 in Russia. Gli azzurri, nello spareggio giocato tra il 10 e il 13 novembre contro la Svezia, non sono riusciti ad approdare alla fase finale della ...

UN anno DI SPORT - 1PARTE : Notizie di Terni , SPORT , Altri SPORT I successi e i personaggi dello SPORT ternano nel corso del 2017 nella foto di copertina Fabio Liverani, autentico protagonista con la squadra di una impresa che sembrava impossibile ovvero la salvezza della Ternana. Anche quest'...

Un anno di sport : Goggia rompe il ghiaccio in Coppa del Mondo di sci alpino, vincendo discesa e superG sul tracciato coreano di Jeongseon. Classifiche finali a Hirscher e Shiffrin, Fill si aggiudica per il secondo ...