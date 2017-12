Un 2018 di dialogo per una politica che ascolti i giovani

: AUGURANDO A TE E A TUTTI un 2018 in vera PACE, impossibile senza un fecondo dialogo tra la RAGIONE, secondo le scie… - pietropiffari : AUGURANDO A TE E A TUTTI un 2018 in vera PACE, impossibile senza un fecondo dialogo tra la RAGIONE, secondo le scie… - FlaShBloGWorld : #Cultura «La Lettura» apre il 2018 con meraviglie e migrazioni: Nell’inserto riflessioni che vanno oltre la dimensi… - theredpasta : #2018 con più dialogo interiore e meno sottoneria - CarloBi85609759 : RT @agenzia_nova: Nato: segretario generale Stoltenberg, nel 2018 rafforzare dialogo con Russia | Agenzia Nova - D_Lombardia : RT @MoveInArte: Seduzioni d'artista. Tre artiste contemporanee della Permanente a dialogo Societa' per le belle arti ed esposizione Permane… -

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 31 dicembre 2017) Mi ritengo fortunato ad essere nato in questa epoca storica e in questa parte di mondo, perché ho a disposizione conoscenze e mezzi per trasformare questo nostro pianeta in un posto davvero bello per ...