Turismo | il 2017 anno record | +8% gli arrivi

Turismo - 2017 un anno record : oltre 420 milioni di presenze in Italia : E' stato un anno record per il Turismo in Italia. Il 2017 si avvia alla chiusura con oltre 420 milioni di presenze, il 4,2% in più sul 2016. E' quanto emerge dall'indagine previsionale sui flussi ...

Turismo in Puglia : nel 2017 consolidata la crescita - nel 2018 si punterà su formazione e creazione di prodotti turistici : ... che hanno massimizzato la comunicazione, tramite i propri profili su Instagram, Facebook e Youtube, a volte con dirette streaming che hanno raggiunto fino ad un milione di visualizzazioni. Per il co-...

Turismo religioso : 2017 da record : ROMA, 27 DIC - Da Bolzano a Lecce, da Cuneo a Trapani soggiornando in abbazie, conventi ed eremi ma anche istituti e case religiose, foresterie e case parrocchiali: si chiude un 2017 da record anche ...

Viaggi & Turismo - il 2017 di TripAdvisor in numeri : Londra la città più recensita al mondo - Roma prima in Italia : Il 2017 è stato un anno di grande crescita dei contenuti generati dagli utenti su TripAdvisor, il sito di Viaggi che aiuta a trovare le recensioni più recenti e i prezzi più bassi. Dopo aver raggiunto quota mezzo miliardo di recensioni e opinioni ad aprile 2017, TripAdvisor ha continuato a crescere e oggi conta 570 milioni di contenuti pubblicati sul sito relativi alla più grande selezione di business di Viaggio a livello mondiale: 7,3 milioni ...

Turismo - Confesercenti-Cst : “Natale con record - presenze 2017 verso i 420 milioni” : Dopo un’estate da ricordare, un finale d’anno con i fuochi d’artificio. Anche a dicembre il Turismo continua a mandare segnali positivi: tra Natale e l’Epifania le nostre imprese ricettive prevedono di registrare circa 16,8 milioni di presenze, oltre 380mila in più (+2,3%) rispetto alle passate festività. Una chiusura con il botto per un anno straordinario sotto il punto di vista turistico: il 2017 si avvia infatti a ...

Artigiano in Fiera 2017/ Video - Provincia di Lecco e Comunità montana per promuovere territorio e Turismo : Artigiano in Fiera 2017, Video: ultime notizie, eventi e novità della 22esima edizione a Milano-Rho Fiera. Dal fado all'Iran fino ai 25 ristoranti.

italia-china day 2017 : verso l'anno del Turismo europa-cina 2018 - domani 6 dicembre ad orvieto : Nell'ambito delle politiche di promozione dello sviluppo socio-economico e culturale, con particolare riferimento allo sviluppo dell'economia e dell'incoming turistico " ha aggiunto -, la Regione ...

Salento : dati Turismo 2017 - impietosa radiografia di un settore senza servizi : Come ogni anno, il Salento deve fare i conti con i dati relativi al turismo, per comprendere se siano state o meno incrementate le presenze di visitatori e stranieri. Il 2017 non è stato un anno particolarmente felice, sotto questo aspetto, in quanto i maggiori flussi turistici si sono concentrati sulle località marine a discapito delle città d'arte. Non è per niente decollata la politica di destagionalizzazione, vuoi per l'incapacità della ...

Turismo - in Liguria 2017 da record : già oltre 15 mln di presenze : Genova, 1 dic. (askanews) 'Dai dati ancora parziali dell'Osservatorio turistico regionale risulta che con le presenze di novembre quest'anno abbiamo già superato la quota dei 15 milioni di presenze, ...

San Benedetto - analisi stagione 2017 all'attenzione del tavolo del Turismo : ... a tale proposito, ha auspicato che possa essere redatto un apposito studio di natura economico sociale sui riflessi che ha il comparto turistico sull'economia cittadina. La presidente di ...

CICLTOTurismo - Tracciato il bilancio dell'iniziativa del 28 e 29 ottobre 2017 : 'Festival del Ciclista Lento': 250 i partecipanti alla prima edizione 30-11-2017 / Giorno per giorno (Comunicazione a cura di Ascom Ferrara) La prima edizione dell'iniziativa che si è tenuta lo scorso ...

Ottobre 2017 - il mese migliore per il Turismo in Israele : Da gennaio ad Ottobre, 82.500 turisti dall’Italia Crescita del 29% rispetto al 2016 con +57% per gli arrivi turistici e +106% per visite al giorno rispetto ad Ottobre 2016. Questi i dati diffusi dal Central Bureau of Statistics relativi al …Continua a leggere →

18/11/2017 - Turismo sostenibile per lo sviluppo della Valle del Trigno : ... un progetto che coinvolge una ventina di Comuni tra Abruzzo e Molise e che rappresenta - nelle intenzioni dei promotori – un'occasione concreta di crescita e sviluppo dell'economia locale. "Il ...