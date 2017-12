Trump sarà ricordato come il presidente USA ai tempi delle vittorie della Russia in Siria

Trump contro la Cina : Dà ancora petrolio alla Nordcorea - così non ci sarà mai una soluzione amichevole : Il 22 dicembre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all'unanimità a favore delle nuove sanzioni, che potrebbero avere un impatto significativo sulla già isolata economia ...

Una stazione ferroviaria a Gerusalemme sarà intitolata a Donald Trump : Il ministro dei Trasporti israeliano Yisrael Katz ha annunciato che intende intitolare una stazione ferroviaria che verrà costruita nel centro di Gerusalemme al presidente americano Donald Trump. «Il muro del pianto è il luogo più sacro per gli ebrei», ha

Kim - il doping russo e l'ipotesi boicottaggio di Trump : perché PyeongChang 2018 non sarà un'Olimpiade qualsiasi : Sport e politica: che intrecci. Anche alle Olimpiadi, soprattutto alle Olimpiadi: quelle invernali in programma a PyeongChang dal 9 al 25 febbraio 2018, per esempio, non saranno delle Olimpiadi qualsiasi.Non se il confine che divide la Corea del Sud alla Corea del Nord del dittatore Kim Jong-un, amante dei test nucleari, dista meno di 100 chilometri dalle sedi di gara.Non se la Russia di Vladimir Putin, noto appassionato di hockey su ghiaccio, ...

Trump e Gerusalemme : "Una scelta per la pace". Hamas : "Sarà un inferno" : Nonostante le pressioni delle diplomazie di tutto il mondo, nonostante il pressing dei capi di stato europei, nonostante la rabbia e la tensione del mondo arabo già scoppiata, nonostante le bandiere ...

Trump - ambasciata Usa sarà a Gerusalemme : (ANSA) - NEW YORK, 6 DIC - "Gerusalemme capitale e' il riconoscimento della realta'. Ho dato istruzioni di muovere l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme": lo ha detto il presidente americano Donald ...

Caso Gerusalemme - Trump isolato L'Iran : "La Palestina sarà liberata" : "Gli annunci da parte dei nemici dell'islam di dichiarare Al Qods capitale del regime sionista derivano dalla loro debolezza e il mondo islamico si opporrà a questo disegno", ha detto durante un ...

Trump ha scelto : L'ambasciata Usa sarà spostata a Gerusalemme - : L'annuncio è stato comunicato al presidente israeliano Netanyahu e al leader palestinese Abu Mazen e ha scatenato le ire del mondo arabo e le preoccupazioni dell'Europa. Trump ha informato il leader ...

Trump ha scelto : “L’ambasciata Usa sarà spostata a Gerusalemme” : Il presidente statunitense Donald Trump ha deciso di spostare l’ambasciata americana a Gerusalemme riconoscendo di fatto la città come capitale d’Israele. La decisione è stata comunicata al presidente israeliano Netanyahu e al leader palestinese Abu Mazen e ha scatenato le ire del mondo arabo e le preoccupazioni dell’Europa. Abu Mazen ha ammonito T...

Libia - domani Sarraj sarà ricevuto alla Casa Bianca da Trump : ... unito e prospero"."Il presidente e il premier discuteranno anche dell'importanza di uno sforzo di riconciliazione politica facilitata dalle Nazioni Uniti nella cornice dell'Accordo politico libico, ...

Harry e Meghan si sposeranno. Ma Trump non sarà invitato... : Nel giorno stesso in cui la Casa Reale ha annunciato il fidanzamento tra il principe Harry e l'attrice americana Meghan Markle, si discute già se nella lista degli invitati delle nozze la primavera prossima figurerà anche Donald Trump. "È improbabile, a causa della serie di problemi di sicurezza che questo porrebbe", scrive The Scotsman che sottolinea che saranno sicuramente invitati tutti i leader dei Paesi del ...

Trump minaccia Pyongyang : 'Smantelleremo il loro nucleare'. La replica : 'Stupidi commenti - sarà punito' : La Corea del Nord è fatto di persone 'grandi, industriose e calorose, molto più calorose di quanto il resto del mondo sappia o comprenda', ha spiegato. Ma alla domanda fatta dai giornalisti se si ...

La Corea del Nord a Trump : eviti dichiarazioni sconsiderate o vi saranno “punizioni spietate” : A seguito delle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti che dal Giappone ha dato il via al suo tour in Asia, arriva la risposta della Corea del Nord che ha avvertito che imporrà “punizioni spietate” negli Stati Uniti per gli “stupidi commenti” del presidente. “Se gli Stati Uniti sottovaluteranno la forte determinazione della DPRK (La Repubblica Popolare Democratica di Corea, il nome ufficiale del paese), ...

Fed - Trump ha deciso : Jerome Powell sarà il nuovo Presidente : Il successore di Janet Louise Yellen al vertice Federal Reseve sarà Jerome Powell, membro board Fed e fedele alleato dell'attuale Presidente il cui mandato scadrà a Febbraio 2018