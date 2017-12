Tra passato e futuro | i ricordi e gli appelli nel discorso di Mattarella

'Si è passato il segno'. Il Pd non archivia la querelle Travaglio-Annibali : Fa ancora discutere la frase del direttore del Fatto quotidiano, Marco Travaglio, sulla "legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell'acido)". Frase che aveva suscitato una risposta durissima ...

"Si è passato il segno". Il Pd non archivia la querelle Travaglio-Annibali : Fa ancora discutere la frase del direttore del Fatto quotidiano, Marco Travaglio, sulla "legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell'acido)". Frase che aveva suscitato una risposta durissima da parte di Lucia Annibali, l'avvocatessa sfregiata al volto da due uomini per volontà dell'ex fidanzato. Dal Pd arrivano nuove accuse a Travaglio: "Su Lucia Annibali si è passato il segno. Nemmeno il rispetto per il suo coraggio, la ...

Will & Grace 9 torna a gennaio negli USA - Tra il passato di Karen e un matrimonio : Dopo la pausa natalizia, Will & Grace 9 riparte negli Stati Uniti il 4 gennaio 2018 (in Italia vedremo i nuovi episodi probabilmente da febbraio) con tante novità per la seconda parte della nona stagione. Lo speciale di Natale si era concluso con un omaggio a Debbie Reynolds, deceduta a dicembre 2016, che nella sit-com ha interpretato la madre di Grace. Inoltre, la nuova stazione aveva dato uno straziante addio a Rosario, storica ...

Cristante Tra passato e presente : l’aneddoto ai tempi Milan e “l’amore” per Gasperini : A Milanello qualcuno forse lo starà rimpiangendo ma Bryan Cristante non ha rimpianti per il suo passato in rossonero come raccontato ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ in vista della sfida di oggi tra Milan e Atalanta: “A Gattuso posso solo dire grazie. Pure al Milan dai: mi ha preferito giocatori già pronti, anche se altrove mi ha lasciato libere di crescere. Come Rino, lui a modo suo: mai visto mollare un centimetro in ...

Viaggio Tra curiosi personaggi valdostani del passato : Medicina, politica, fede, scienza e…, si incrociano nel raccontare una storia - a tratti esaltante - che parte dai Lumi per giungere al primo Novecento… e anche oltre.. CONTATTI ...

F1 - la Ferrari minaccia l’addio. Un film già visto in passato…Marchionne sa di avere forza conTrattuale : Tra un tortellino in brodo e il classico taglio del Panettone durante il pranzo di Natale della Scuderia Ferrari tenutosi a Maranello, non sono certo passate sotto traccia le parole di Sergio Marchionne. Il presidente della “Rossa” non ha, come sua tradizione, voluto usare giri di parole. I messaggi indirizzati a Liberty Media ed alla nuova dirigenza della Formula Uno sono stati chiari e netti, con una, nemmeno troppo, velata ...

Ciclismo - Tra dubbi - spettri e paure. Il caso Froome scuote un mondo che - a fatica - era ripartito dagli scandali del passato : Assunzione volontaria, involontaria, concentrazione nelle urine, microgrammi, effetti anabolizzanti, cura per l’asma. Tante parole che nell’ultima settima settimana sono state associate al mondo del Ciclismo: i valori anomali riscontrati in un test antidoping di Chris Froome, assieme a Sagan il corridore più forte e rappresentativo al mondo, hanno scosso l’intero mondo del Ciclismo, che pensava, o sperava, di aver lasciato ...

Il riTratto Altero Matteoli - il missino passato con Berlusconi. E Travolto dallo scandalo delle tangenti per il Mose : Una lunga carriera parlamentare, segnata da tante polemiche e qualche scandalo che ha scandito la sua presenza costante nei governi Berlusconi, eppure la notizia della sua scomparsa, in un incidente ...

LiciTra - sono passato da lirica a pop : ... il ventiseienne di Ragusa può dire di essere approdato ufficialmente nel mondo della musica leggera. "Ho chiuso un cerchio - ha detto Licitra - perché anche se con la lirica non mi mancava niente, ...

Povero Tra i poveri - il nostro giornalista ha passato una settimana da senza dimora a Torino. Su Fq Millennium : Come si diventa nuovi poveri in Italia? Per rispondere a questa domanda, un giornalista ha passato una settimana da senza dimora a Torino, sperimentando i servizi assistenziali e raccogliendo dal vivo le storie di chi è finito in mezzo a una strada per rovesci economici o familiari, per dipendenze da droghe o gioco d’azzardo, o semplicemente per effetto della crisi. Vivendo, insomma come uno dei 50 mila senza dimora censiti nel nostro ...

Fergie ricorda il suo passato Tra le droghe : Tornata single dopo il sorprendente addio a Josh Duhamel, suo sposo dal 2009, Fergie ha ricordato il periodo in cui faceva uso di Crystal Meth. Intervistata da E!News, l'ex cantante dei Black Eyed Peas è tornata agli effetti collaterali dell'epoca. prosegui la letturaFergie ricorda il suo passato tra le droghe pubblicato su Gossipblog.it 07 dicembre 2017 14:14.

Caschi d'Oro 2017 - Tra un grande passato e un futuro entusiasmante : E per chi non avesse potuto seguire la nostra serata in diretta streaming, a breve tutte le interviste video ai premiati dei Caschi d'Oro 2017. Caschi d'Oro 2017, Hamilton ritira il premio ad Abu ...

Il viaggio nel tempo di Stefano Castori - Tra passato e futuro : i trent'anni della Mostra Mercato Orologi e Gioielli VIDEO INTERVISTA : Si tratta della scienza che si incarica di elaborare teorie e riunire le conoscenze sulla divisione dell'arco diurno, la traiettoria del sole sull'orizzonte, mediante l'uso di proiezioni specifiche ...

Il ritorno di Grey's Anatomy Tra salti nel passato e colpi di scena : ecco che cosa ci aspetta : Orfani (con il fiato sospeso e l'umore un po' nero) per tre settimane, 'Grey's Anatomy' è tornato. E prepara un dicembre ricco di sorprese per i suoi fan. 14 anni dopo il medical drama ambientato a ...