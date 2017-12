Tour de ski in Svizzera | Pellegrino è secondo

LIVE Tour de Ski 2017 - 15km e 10km Lenzerheide in DIRETTA : primi botti in classifica - l’Italia spera in De Fabiani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. A Lenzerheide (Svizzera) spazio alla seconda tappa del prestigioso circuito: dopo le sprint di ieri si torna sulle nevi con una 15km a tecnica classica per gli uomini e una 10km femminile. Ci saranno i primi scossoni in ottica classifica generale, le tante assente dei vari big aprono a diversi possibili scenari. Attenzione come sempre a norvegesi, svedesi e ...

Tour de Ski Lenzerheide 2018 - Federico Pellegrino : “Ho fatto tanta fatica ma questo podio fa ben sperare” : Secondo posto finale, dunque, per il nostro Federico Pellegrino che nulla ha potuto contro il ritmo di un Ustiugov in stato di grazia, nella sprint a tecnica libera della prima tappa del Tour de Ski a Lenzerheide (Svizzera). L’azzurro ha lottato come un leone ma poi è stato costretto ad alzare bandiera bianca dinnanzi al russo, ottenendo comunque un ottimo secondo posto in una condizione, come da lui stesso ammesso nel post gara, non al ...

Sci di fondo - Tour de Ski : Pellegrino secondo in sprint Lenzerheide : Un ottimo esordio, quindi, per il campione del mondo nel Tour de ski, che prende avvio oggi e proseguirà fino al 7 gennaio, quando avrà conclusione in Val di Fiemme sulla salita del Cermis. Fra gli ...

Tour de Ski - Pellegrino secondo nello sprint a tecnica libera di Lenzerheide : Federico Pellegrino chiude secondo nella prima tappa del Tour de Ski 2018, sci di fondo. L'azzurro centra il podio nello sprint a tecnica libera di Lenzerheide. In stagione era già arrivata la seconda ...

Tour de Ski Lenzerheide 2018 : Sergey Ustiugov piega la resistenza di Federico Pellegrino nella sprint - tra le donne vince la padrona di casa Laurien van der Graaff : La prima prova del Tour de Ski 2018 prevedeva le sprint maschili e femminili di Lenzerheide in Svizzera. Come consuetudine lo spettacolo ha trionfato con i successi del russo Sergey Ustiugov ed una emozionatissima padrona di casa Laurien van der Graaff che vince per la prima volta in carriera proprio davanti al suo pubblico. Tra gli uomini secondo posto finale per il nostro Federico Pellegrino che nulla ha potuto contro il ritmo di un Ustiugov ...

LIVE Tour de Ski 2018 - Sprint Lenzerheide in DIRETTA : Pellegrino ok : è semifinale! Rastelli - Laurent e Vuerich si fermano ai quarti : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica libera di Lenzerheide (Svizzera), prima tappa del Tour de Ski 2018. Fari puntati su Federico Pellegrino che, nella specialità dell’oro iridato di Lathi 2017, vuol centrare il bersaglio grosso approfittando anche dell’assenza del despota di quest’inizio di stagione, vale a dire il norvegese Johannes Hosflot Klaebo. L’azzurro, secondo in stagione a Davos e ...

Tour de Ski 2018 : solo Ustiugov davanti a Federico Pellegrino nelle qualifiche della sprint di Lenzerheide. Bene Rastelli - avanti anche Laurent e Vuerich : Ufficialmente aperto il Tour de Ski 2018 con le qualifiche delle prove sprint a tecnica libera maschile e femminile di Lenzerheide (Svizzera): tra gli uomini il più rapido a coprire gli 1.5 km della pista elvetica è stato il russo Sergey Ustiugov, mentre tra le donne il miglior tempo è stato fatto registrare dalla norvegese Ingvild Flugstad Oestberg. Nella qualifica maschile il russo Sergey Ustiugov ha chiuso in 2’58″46, precedendo ...

LIVE Tour de Ski 2018 - Sprint Lenzerheide in DIRETTA : Federico Pellegrino secondo nelle qualifiche! Dalle 13.00 sarà spettacolo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica libera di Lenzerheide (Svizzera), prima tappa del Tour de Ski 2018. Fari puntati su Federico Pellegrino che, nella specialità dell’oro iridato di Lathi 2017, vuol centrare il bersaglio grosso approfittando anche dell’assenza del despota di quest’inizio di stagione, vale a dire il norvegese Johannes Hosflot Klaebo. L’azzurro, secondo in stagione a Davos e ...

Tour de Ski 2018 - prima tappa : Federico Pellegrino favorito numero uno nella sprint tl di Lenzerheide : Si apre con una sprint a tecnica libera il Tour de Ski 2018: a Lenzerheide (Svizzera) la prima tappa sorride a Federico Pellegrino, che si impose qui, nella stessa gara, due anni fa. Il tempo valido per la classifica generale sarà quello fatto registrare in mattinata durante le qualificazioni, ma attenzione, perché tutti i finalisti, sia al maschile che al femminile, riceveranno dei secondi bonus. Il sistema di punteggi invece sarà diverso ...

Tour de Ski 2018 - sette tappe e tante energie richieste. Quanto influirà sulla preparazione olimpica? : Non c’è una regola precisa che indica la via da seguire per i fondisti nell’anno olimpico in merito alla partecipazione o meno al Tour de Ski. I due precedenti (il Tour si disputa dal 2007 e dunque gli incroci tra la gara a tappe di inizio anno e i Giochi riguardano le edizioni di Vancouver e Sochi) non hanno tracciato una linea definita sulla utilità o meno della manifestazione a tappe in funzione dell’evento a Cinque Cerchi che si tiene ...