Toro | Belotti ha cominciato il lavoro di recupero Ma Niang è favorito per la Juve

Il Toro respira : per Belotti nessuna lesione. Fuori venti giorni - scocca l'ora di Niang : Gli esami confermano 'solo' la distorsione al ginocchio. Il senegalese al suo posto si gioca parte della riconferma I l male minore: una "semplice" distorsione. Il Toro tira un piccolo sospiro ...

Belotti - la stagione no continua. Toro in ansia per il suo bomber : Il Gallo si infortuna al ginocchio già lesionato a inizio ottobre. Possibile uno stop di almeno tre settimane: oggi ulteriori esami L a botta, le stampelle: grande paura per Andrea Belotti. Purtroppo ...

Calciomercato.com spaventa il Toro : Belotti potrebbe essersi rotto il crociato? Video : Un infortunio al ginocchio, un centravanti che esce da un allenamento addirittura in lacrime ed una squadra di calcio che puntava tutto su quel giocatore in grosso allarme. Torino, Belotti si è infortunato: i dettagli Un anno fa aveva gia' segnato 13 goal, oggi è fermo a 4, anche a causa di un fastidioso infortunio capitatogli ad inizio stagione, al quale forse è to un ritorno affrettato, magari per dare una mano all’Italia in vista delle ...

Toro in ansia per Belotti : Andrea Belotti tiene in ansia il Torino. L'attaccante, secondo quanto fa sapere il club granata, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e nelle prossime ore sarà sottoposto ad ...

Toro - infortunio Belotti : distorsione al ginocchio destro. Presto gli esami : Il Toro è in ansia per il suo centravanti: Andrea Belotti nell'allenamento di oggi ha rimediato una distorsione al ginocchio destro. Nelle prossime ore sarà sottoposto a esami strumentali per ...

Gazzetta Sports Awards : Gallo Belotti - un premio per far sorridere il Toro : Andrea Belotti sa cosa significa essere in finale dei Gazzetta Sports Awards. C'era anche l'anno scorso, categoria Exploit, il premio alla sorpresa dell'anno. Allora vinse Gigio Donnarumma, antipasto ...

"Ci mancano i gol". Mihajlovic avvisa il Toro e scuote Ljajic&Belotti : Stasera con l'Atalanta spareggio per l'Europa al Grande Torino C'è il bianco della prima nevicata, l'inedito verde delle maglie per onorare la Chapecoense e le candeline granata per festeggiare il 111°...

Toro - la triste parabola di Sadiq : da vice Belotti a fuori rosa : Da sostituto di Belotti, a separato in casa. E' stata velocissima la parabola di Umar Sadiq al Toro, passato nell'ultimo mese dalla gioia del campo alla delusione - cocente - di venir tagliato fuori ...

Belotti e non solo. Il Toro lumaca perde di valore : Il rendimento negativo incide sulle valutazioni, Cairo rischia di non avere più il 'solito' tesoretto Maturità definitiva oppure ridimensionamento. Il Torino è a un bivio visto che ha affidato la sua ...

Belotti : "Basta lacrime - ora penso solo ai gol - per il Toro e per la Nazionale" : Andrea Belotti, dopo l'eliminazione con la Svezia, come può risalire il calcio italiano? "Restando tutti uniti, Federazione, staff tecnico, giocatori: è sempre stata questa la grande forza dell'Italia"...

Torino - idea NesTorovski per gennaio : sarà il vice-Belotti : Torino, idea Nestorovski per gennaio: sarà il vice-Belotti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino, idea Nestorovski PER gennaio – C’è ancora tempo per raccogliere idee e intavolare trattative, ma in casa Torino per il prosismo mercato di gennaio gli obiettivi sembrano essere già segnati. COLPO DI gennaio Sadiq, arrivato per il ruolo di ...

Un gol ogni 300 minuti. Dietro il crollo di Belotti c'è la crisi del Toro : Il capitano, rispetto allo scorso anno, passa da 10 a 3 reti. I granata pagano il rendimento con 4 punti in meno.Cairo: 'Ritrovi la fame' Più segnava e più volava, ma ora Belotti sembra l'Icaro del ...

Toro - Cairo stimola Belotti : "Recuperi la fame - il campionato sarà il suo Mondiale" : Un po' lo coccola e un po' lo sprona. Urbano Cairo prova a stimolare Andrea Belotti, colpito da una crisi psicofisica dopo l'infortunio, il flop Mondiale e il rigore sbagliato contro il Chievo: 'Ha ...