Torino | vent' anni dopo | un dossier per una candidatura alle Olimpiadi invernali 2026

Capodanno a Torino. I botti spaventano gli animali… e non solo : Gli agenti del Nucleo di Polizia Commerciale e Amministrativa della Polizia Municipale di Torino hanno sequestrato in strada Settimo 7 kg di articoli pirotecnici posseduti da una persona titolare di autorizzazione itinerante. I controlli sono mirati alla sicurezza e alla prevenzione di…Continua a leggere →

Juventus-Torino - sarà Daniele Doveri ad arbitrare il derby di Coppa Italia : Ancora Daniele Doveri sulla strada di Coppa del Toro. Come due anni fa, sarà l'arbitro di Volterra a dirigere il traffico nel derby in programma il 3 gennaio allo Stadium. Non la migliore delle ...

I giornalisti di Rai Sport in sciopero : Juventus-Torino in onda senza commento : Il clima che in questi giorni si respira in casa Rai non è certamente dei migliori. Già da qualche giorno i giornalisti di Rai Sport hanno annunciato lo stato di agitazione, decisione ritenuta inevitabile dopo la perdita dei diritti per i Mondiali che si disputeranno la prossima estate in Russia. Una decisione che non ha […] L'articolo I giornalisti di Rai Sport in sciopero: Juventus-Torino in onda senza commento è stato realizzato da ...

Calciomercato Benevento - Vigorito prepara la rivoluzione : pronti due colpi dal Torino e uno dal Cagliari! : Calciomercato Benevento – Dopo l’ennesima beffa nel match con il Genoa, il Benevento prepara l’ultima gara dell’anno con il Chievo. I campani proveranno a conquistare dei punti salvezza prima di dar vita ad un’importante rivoluzione nel mercato di gennaio. Il patron Vigorito è pronto a scatenarsi per rinforzare la rosa. Dopo gli arrivi di Guilherme dal Legia Varsavia e di Billong dal Maribor, i campani stanno per ...

Juventus-Torino - derby anche in Coppa Italia : tutte le info per acquistare i biglietti : Il programma dei quarti di Coppa Italia, che si disputano in gara unica, prevede diversi incontri interessanti. Tra questi, spiccano il derby di Milano e quello di Torino dove nessuna delle squadre che scenderanno in campo è disposta a fare sconti. In casa bianconera inizia già a crescere l’attesa in vista della stracittadina, in programma […] L'articolo Juventus-Torino, derby anche in Coppa Italia: tutte le info per acquistare i ...

Serie A - in Verona-Juventus arbitra Mazzoleni. Torino-Genoa a Irrati : ROMA - Sono stati comunicati ufficialmente i nomi degli arbitri, degli assistenti e degli addetti al Var che scenderanno in campo tra venerdì e sabato nella 19a giornata di campionato. Inter-Lazio è ...

Coppa Italia - il programma completo : Juventus-Torino il 3 gennaio : TORINO - Quest'anno il calcio Italiano non va in vacanza. Dopo le sfide della 18ª giornata , disputate venerdì 22 e sabato 23 dicembre, si torna subito in campo per le prime due gare dei quarti ...

Calciomercato Juventus/ News - tutto per tutto per portare Emre Can a Torino a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Virgil van Dijk lascerà il Southampton e i bianconeri sono intenzionati a fare un tentativo per portarlo a Torino.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:11:00 GMT)

LIVE Juventus-Roma - Serie A in DIRETTA : sfida scudetto a Torino. Formazioni ufficiali : giallorossi col tridente : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Roma, big match della 18giornata di Serie A . All'Allianz Stadium si gioca una partita importante per il campionato: le due squadre, separate da ...