Torino | piazza San Carlo | una perizia sullo spray urticante che avrebbe scatenato il

Renato Saccone - prefetto di Torino - indagato per i fatti di Piazza San Carlo : Si allarga ancora l'inchiesta della procura di Torino per i fatti di Piazza San Carlo. Questa mattina è stato notificato un avviso di garanzia al prefetto del capoluogo piemontese, Renato Saccone, per i fatti dello scorso 3 giugno, quando davanti al maxi schermo allestito per la finale Champions rimasero ferite 1.500 persone, una delle quali morì dopo alcuni giorni di agonia. A informare dell'iscrizione del prefetto Saccone nel ...

Torino - Piazza San Carlo : interrogatorio blindato per Giordana : Torino, 27 nov. (askanews) interrogatorio blindato per Paolo Giordana, ex capo di gabinetto della sindaca di Torino Chiara Appendino indagato assieme ad altre 19 persone per i fatti del 3 giugno in ...

Torino - incidenti a Piazza San Carlo : interrogato in procura il viceprefetto : La commissione provinciale di vigilanza (organo interforze istituito presso la prefettura) che, in vista della serata evento del 3 giugno, ispezionò Piazza San Carlo, trascurò le carenze in materia di ...