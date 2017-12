: Terrorismo, espulse 105 persone nel 2017: calano delitti, omicidi e rapine (Today) - infoitinterno : Terrorismo, espulse 105 persone nel 2017: calano delitti, omicidi e rapine (Today) - Today_it : Terrorismo, espulse 105 persone nel 2017: calano delitti, omicidi e rapine -

Nelsono stati espulse dall'Italia per motivi di sicurezza 105 persone, tra cui cinque imam, con un aumento del 62% rispetto al 2016 quando leerano state 66. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno. In aumento anche il numero di arrestati per motivi religiosi (36 contro 33) e dei foreign fighters monitorati ( 129rispetto a 116dell'anno precedente). Il Viminale conferma il calo del 34,2% degli sbarchi di migranti: la svolta da luglio.(Di domenica 31 dicembre 2017)