Terremoto | il cardinal Bassetti ricorda le popolazioni colpite

Terremoto Centro Italia : dal cardinale Parolin l’appello per la ricostruzione e lo snellimento delle procedure : “Faccio appello a tutte le istituzioni civili, ecclesiali e private perché cooperino con alacrità e costanza, in sintonia con le popolazioni interessate, affinché quella sinergia dimostrata nei primi tempi dopo il sisma continui e anzi si intensifichi, in modo da portare a termine le opere progettate e quelle avviate, snellendo nei limiti del possibile le procedure“: lo ha dichiarato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato ...