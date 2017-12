tennis | Murray Ora voglio solo giocare

tennis - ATP Brisbane 2018 : riparte la stagione! Torna in campo Andy Murray - ma il favorito sarà Grigor Dimitrov : Manca ormai pochissimo all’inizio della stagione 2018 di Tennis . Il grande Circus sta per ripartire per un nuovo anno, tutto da vivere e da scoprire. Il primo torneo inizierà già nel 2017, il 31 dicembre, quando si giocherà il primo turno dell’ATP 250 di Brisbane . Un appuntamento importante, perché precede di due settimane l’Australian Open, il primo Slam dell’anno. Si fa subito sul serio, dunque. Mancherà Rafael Nadal, ...

Novak Djokovic / Streaming video e diretta tv : Nole rinuncia - in campo Murray (Mubadala tennis ) : Mubadala World Tennis Championship info Streaming e diretta tv: Novak Djokovic rinuncia a tornare in campo , non sta ancora bene. Andy Murray al suo posto(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 13:36:00 GMT)

tennis - l'Inghilterra in ansia per Murray : "Perché non è già in Australia?" : Giocare in doppio all'Open di Brisbane, che prenderà il via dal 1° gennaio, sembrava la scelta più logica per Andy Murray, che non disputa un match ufficiale da Wimbledon ( dove uscì a sorpresa ai ...