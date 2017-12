Tennis | fra mille dubbi ecco Murray a Brisbane e Halep a Shenzhen

Tennis : Francesca Schiavone e Flavia Pennetta - la coppia ritorna sui social : ... che ormai da un anno su Facebook , Instagram e Youtube con #SchiavoChannel sta raccontando tutto il proprio mondo. Il 15 gennaio avrà il primo appuntamento della nuova stagione: a Melbourne scatterà ...

Tennis : 38 italiani fra i primi 100 e le 791 settimane di Federer : 15 - i Tennisti entrati quest'anno per la prima volta nella top 100 di fine anno: il migliore è il serbo Filip Krajinovic, numero 34 del mondo. 3 - i teenagers tra i top 100 di fine anno: Denis ...

Tennis - Francesca Schiavone annuncia : “Non mi ritiro - mi sono iscritta agli Australian Open” : La Leonessa torna a ruggire: Francesca Schiavone non ne vuol sapere di ritirarsi, anzi, ad un mese di distanza dall’infortunio che sembrava aver messo fine alla sua stagione, che nell’immaginario collettivo avrebbe dovuto essere l’ultima della sua carriera, rilancia con un annuncio a sorpresa. La Tennista milanese infatti ha spiazzato tutti annunciando tramite social network l’intenzione di prendere parte al primo Slam ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2017 : trionfo della Francia! Pouille surclassa Darcis nel quinto match e regala la decima “Insalatiera” ai transalpini : Dopo 16 anni la Francia torna a conquistare la Coppa Davis, la decima della sua storia. E’ un autentico tripudio quello di Lille, dove i padroni di casa capitanati da Yannick Noah hanno superato 3-2 il Belgio nella Finale dello Stade Pierre Mauroy. E‘ stato Lucas Pouille (n.18 ATP) l’eroe d’Oltralpe, piegando nel quinto e decisivo match il belga Steve Darcis (n.76 ATP) con il punteggio di 6-3 6-1 6-0 in 1 ora e 36 minuti. ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2017 : Francia-Belgio 2-2. David Goffin batte Jo-Wilfried Tsonga e porta la finale al quinto incontro : Saranno Lucas Pouille e Steve Darcis a decretare chi vincerà la Coppa Davis 2017. David Goffin ha vinto il quarto incontro della finale, battendo in tre set Jo-Wilfried Tsonga 7-6(5) 6-3 6-1 in 2 ore e 44 minuti. Il belga si è confermato il più forte dei singolaristi in campo, non lasciando spazio al francese e rovinando (definitivamente o meno, a seconda del quinto match) la festa dei tifosi transalpini presenti allo stadio Pierre Mauroy di ...

Coppa Davis 2017/ Diretta Francia Belgio finale - streaming video SuperTennis : orario (oggi 26 novembre) : Diretta Coppa Davis 2017, finale Francia Belgio: streaming video SuperTennis, orario dei due singolari che oggi domenica 26 novembre chiudono la sfida di Lille(Pubblicato il Sun, 26 Nov 2017 02:53:00 GMT)

Tennis : finale Davis : la Francia vince il doppio e si porta 2-1 sul Belgio : La Francia si è portata in vantaggio per 2-1 sul Belgio, al termine della seconda giornata nella finale di Coppa Davi s, in corso sul veloce indoor dello stade Pierre Mauroy di Lille. Merito di ...

Tennis : finale Davis - Francia vince doppio e si porta 2-1 : La Francia si è portata in vantaggio per 2-1 sul Belgio, al termine della seconda giornata nella finale di Coppa Davis, in corso sul veloce indoor dello stade Pierre Mauroy di Lille. Merito di Richard ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2017 : Francia-Belgio 2-1 - Gasquet/Herbert portano in vantaggio i transalpini a Lille : La Francia si porta in vantaggio (2-1) nella Finale di Coppa Davis 2017 al termine della seconda giornata. Lo Stade Pierre Mauroy di Lille è stato teatro del successo di Richard Gasquet (n.31 del mondo) e Pierre-Hugues Herbert (n.81 del mondo) che hanno conquistato il punto del doppio battendo per 6-1 3-6 7-6(2) 6-4, dopo oltre tre ore di battaglia, i belgi Ruben Bemelmans (n.118 ATP) e Joris De Loore (n.276 ATP). La differenza di valori, alla ...

