Tenere in cella chi è in attesa della condanna costa 500 milioni

(Di domenica 31 dicembre 2017) Un terzo dei detenuti nelle carceri italiane è lì indi giudizio. Ma questo si sa. O, almeno, si dovrebbe sapere. Per numero di persone indi giudizio l'Italia è al verticeclassifica europea. E anche questo si sa. O, almeno, si dovrebbe sapere.in carcere migliaia di persone molte delle quali potrebbe risultare innocenti,al Paese 500l'anno. E questo non si sa. Ma si dovrebbe sapere.A dare, finalmente, i dati è la direzione generale che si occupa di diritti umani che fa capo al Consiglio d'Europa. E i dati, elaborati dal sito di datajournalism Truenumbers.it, per l'Italia, sono deprimenti. Anzi, sconvolgenti. Prendiamola alla larga: secondo l'Eurostat, nel 2014, il 20% dell'intera popolazione carceraria europea era indi giudizio. Complessivamente gli Stati europei spendono 1,6 miliardi di euro per man...