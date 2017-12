Ten Talking Points | Napoli da scudetto senza sudditanza psicologica E Nardella palleggia

Ten Talking Points : Nardella allenatore del Milan - Orfini regista. E buon Waters a tutti : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che il 25 dicembre non festeggia il Natale, bensì il compleanno di Roger Waters. Altre considerazioni. 1. Mi arrendo: è davvero tutto più grande di me. Nel momento esatto in cui ho visto Icardi sbagliare deliberatamente il rigore contro il Sassuolo, affinché lo scudetto nerazzurro a maggio acquisisse una dimensione ancora più epica, ho capito quanto io sia fortunato a vivere in diretta un’impresa ...

Ten Talking Points - Che Gue Sarri che batte Mihajlovic è il flashforward della Rivoluzione d’ottobre cent’anni dopo : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che mangia Wasabi Peas. Altre considerazioni. 1. Ho controllato e compulsato gli archivi della storia del calcio. Ebbene: non era mai accaduto prima che una squadra, conscia della propria superiorità, perdesse deliberatamente in casa per dare agli altri l’illusione che lo scudetto fosse cosa aperta. Una simile generosità dimostra quanto l’Inter sia straordinaria e quanto il Marchiano Luciano ...

Ten Talking Points – L’Inter ha già vinto lo scudetto grazie a difesa - carattere e culo. Roma e Napoli non hanno il fisico : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che sabato ha cantato “Fusani te quiero” alla Chiesa di Santo Gozi Martire, accompagnato da Gilmour alla chitarra e Don Backy al bandoneon. E’ stato bello. Altre considerazioni. 1. C’è una legge ad personam che impedisce agli avversari di battere L’Inter. Chiunque, sabato sera, avrebbe perso contro quella Juve lì. Chiunque. Tranne L’Inter. La quale, dopo i trenta minuti iniziali in cui è parsa ...

Ten Talking Points - lode a Spalletti e gogna per Gattuso dopo l’ignominia feroce del Milan a Benevento : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che stasera festeggerà il Torcida Day al Teatro Sala Umberto di Roma, presentazione di Renzusconi alle 18 con Alessandro Di Battista e spettacolo Eroi alle 21. Chi non viene è intriso di nequizia. 1. Ops, mi ero dimenticato la citazione di Gianni Mura: “Altre considerazioni”. Proseguiamo. 2. Ora che l’Inter ha vinto matematicamente e con merito lo scudetto, esigo le scuse da tutti i fenomeni che ...

Ten Talking Points - il capolavoro di Spalletti e Icardi è uno degli attaccanti più forti (nonostante Wanda Nara) : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica convinta che Sandro Gozi sia un flashforward di Al Pacino. Altre considerazioni. 1. Io con l’Inter scherzo perché sono zuzzurellone, ma Luciano Spalletti sta facendo un capolavoro. E non mi stupisce. Del resto sono come l’ispettore Bloch: non mi stupisco dal ’73. Alla vigilia del campionato ho scritto che l’Inter sarebbe arrivata come minimo terza e molti di voi mi hanno zimbellato: poveri ...

Ten Talking points – La Samp trita tutto (anche la Juve) con merito. Ma Che Gue Sarri dovrà scontare la pena sino alla fine : Bentornati a Ten talking points, l’unica rubrica che non ha perso il sonno per l’eliminazione della Nazionale. Altre considerazioni 1. Più che di sconfitta della Juve, parlerei di vittoria della Sampdoria. In casa trita tutto e tutti: sei trionfi su sei, che diventano sette col derby vinto in “trasferta”. Neanche Vialli & Mancini smargiassavano così. Giampaolo predica un calcio di pura grazia e merita la posizione che ha. Il recupero con la ...

Ten Talking Points - Giampaolo è sempre più il sosia di Gasparri. Il Napoli deve “sperare” di uscire dalla Champions : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che ha il poster in camera di Olivia Newton John in Grease mentre spinge a terra col tacco 12 John Travolta. Altre considerazioni. 1. Il match chiave è Inter-Torino: 1-1, decisiva la traversa di Culovic allo scadere. Il pareggio inatteso dei padroni di casa cortocircuita i rivali, che destabilizzati si smarriscono. Il Napoli pareggia, la Juve soffre col Benevento e la Lazio invoca Giove Pluvio per ...

Ten Talking points : Higuain diventa condottiero - Di Francesco diventa Clapton. E la Fiorentina va a Nardella : Bentornati a Ten talking points, l’unica rubrica che non ha bisogno di aspettare stasera per sapere che l’Inter vincerà a Verona. Altre considerazioni. 1. I campioni fanno come Higuain. Prendono sulle spalle la loro squadra. La stimolano quando soffre. E si inventano due reti straordinarie. Neanche un mese fa era in difficoltà, ora è è il condottiero di una Juve mai sazia di scudetti. La Juve è molto più forte del Milan, ma sabato l’ha vinta ...

Ten Talking Points – Il mattino ha il Suso in bocca - anche se predica nel Nardella : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che vorrebbe Mario Sechi frontman dei Guns N’ Roses. Altre considerazioni. 1. Pesa oro, la tripletta del Divino Dries. Fino a ieri non aveva mai segnato al Genoa, squadra che anche il Che Gue Sarri aveva frainteso per la sua Bolivia personale. Ieri, invece, un 3-2 che permette al Commodoro Marxista di restare primo. Il secondo gol è una meraviglia che mi ha ricordato l’abracadabra di Bergkamp a ...