Tastiera meccanica VicTsing per gaming | soluzione versatile a poco prezzo

È in arrivo Cooler Master MasterKeys MK750 - Tastiera meccanica RGB con layout in italiano : Cooler Master, continuando la sua tradizione di design all'avanguardia e tecnologia, annuncia oggi il lancio ufficiale nel nostro paese di MasterKeys MK750, tastiera gaming meccanica dotata di retroilluminazione RGB, switch Cherry MX Red e layout in italiano.Il layout in italiano, che prevede la presenza delle lettere accentate e una disposizione dei simboli personalizzata per il nostro paese, è molto importante per tutti coloro che utilizzano ...