Tanti eventi sotto le stelle per festeggiare l' arrivo del 2018

Prato. Nel centro storico Tanti eventi nella notte di San Silvestro : Diversi gli appuntamenti per la notte di San Silvestro voluti dall’Amministrazione comunale di Prato e presentati dall’assessore allo Sviluppo Economico Daniela Toccafondi insieme al direttore artistico di Capodanno Live Music 2018 Alessandro Rubino e i rappresentanti dei locali che partecipano all’iniziativa,…Continua a leggere →

Una Notte Bianca e Tanti eventi per Natale nella Taranto Sotterranea : Taranto - Visite guidate nella Taranto Sotterranea, ma anche spettacoli di teatro, mostre e giochi, sono in programma per una duplice e inedita iniziativa curata dalle tre cooperative di archeologi legate al progetto "Taranto Sotterranea". Per le festività ...

Maltempo : cessata allerta in Liguria - “tra gli eventi più imporTanti osservati negli ultimi anni” : cessata l’allerta meteo che ha interessato la Liguria nelle ultime 48 ore: tutta la regione passa a criticità verde, secondo quanto reso noto da Arpal. La situazione mete e idrologica è migliorata dopo che, a partire dalla serata di ieri, sono transitati importanti picchi di piena nell’imperiese e successivamente livelli prossimi all’esondazione nella tarda sera sull’Entella e nelle prime ore del mattino sul Magra. La ...

'Tutto il Natale di Siena' mette il turbo con la Urban Trail e Tanti eventi : La partecipazione è gratuita e su prenotazione, chiamando il numero 0577 391787 o scrivendo a email protected Gli spettacoli teatrali del weekend. Il Teatro dei Rozzi alza il sipario, oggi e domani ...

Natale a Potenza. Tanti eventi e appuntamenti importanti : Uno spazio speciale nel Natale a Potenza sarà riservato anche alla danza, con uno spettacolo di “teatro, musica e danza” intitolato “Life in a day” che andrà in scena il prossimo 28 dicembre, nella cornice del conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza. La rappresentazione,…Continua a leggere →

Gluten Free e Lactose Free Expo - sempre Tanti gli eventi nella giornata conclusiva : (Teleborsa) - Si è aperto sabato 18 novembre 2017 Gluten Free Expo, la fiera internazionale sui cibi senza glutine, per la prima volta affiancata da Lactose Free Expo, dedicato ai prodotti senza ...

Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2017-2018 : tutte le date ed il programma. Tanti eventi - c’è il Tour de Ski : Scatterà nel weekend a Ruka, in Finlandia, la Coppa del Mondo di sci di fondo 2017-2018: dopo la prima tappa finnica, nel mese di dicembre ci si sposterà dapprima a Lillehammer, in Norvegia, e poi in Svizzera, a Davos. Le ultime gare prima di Natale si terranno a Dobbiaco, in Italia, mentre, come al solito il Tour de Ski ci accompagnerà tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 con le tappe di Lenzerheide, in Svizzera, Oberstdorf, in ...

Ecco 10 eventi che accadranno entro il 2050 : alcuni sono inquieTanti : Per l’arrivo del 2050 ci vuole ancora tanto tempo, eppure sapere che entro quell’anno accadranno determinati eventi, innesca sempre una certa inquietudine. Anche perché il realizzarsi di certi eventi prevede un processo lungo e tortuoso. Con effetti che vedremo già in questi prossimi anni. entro il 2050 accadranno 10 eventi che cambieranno le nostre vite, radicalmente. alcuni alquanto tristi e spaventosi. Vediamo quali. Cosa succederà entro il ...

Rally Monza 2017 : il calendario e le date. Tutti gli orari dei Tanti eventi in programma : La stagione agonistica dei motori si chiuderà, come di consueto, con il Rally di Monza. Una corsa automobilistica, ma a cui prendono parte non solo specialisti del Rally ma anche di altre corse in pista, oltre che personaggi dello spettacolo e di altre discipline sportive. Sono tante le corse in programma nel giro di tre giorni, per un weekend di fuoco all’insegna del divertimento ma anche della competizione. Negli ultimi anni, ad esempio, ...

Puigdemont resta in Belgio Chiesto il carcere preventivo LatiTanti anche altri 4 ministri : La procura spagnola chiederà al giudice Carmen Lamela di emettere oggi mandati di arresto europei per il President catalano Carles Puigdemont e i suoi quattro ministri che si trovano a Bruxelles e non si sono presentati oggi a Madrid per essere interrogati Segui su affaritaliani.it

Ecco 10 eventi che accadranno entro il 2050 : alcuni sono inquieTanti : Per l’arrivo del 2050 ci vuole ancora tanto tempo, eppure sapere che entro quell’anno accadranno determinati eventi, innesca sempre una certa inquietudine. Anche perché il realizzarsi di certi eventi prevede un processo lungo e tortuoso. Con effetti che vedremo già in questi prossimi anni. entro il 2050 accadranno 10 eventi che cambieranno le nostre vite, radicalmente. alcuni alquanto tristi e spaventosi. Vediamo quali. Cosa succederà entro il ...