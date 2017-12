Sparatoria a Denver | due morti e diversi feriti

Denver - morti autore Sparatoria e agente : 19.00 sparatoria alla periferia di Denver, in Colorado. Alcuni uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti e uno è deceduto. Ucciso anche l'autore della sparatoria. Gli agenti sarebbero intervenuti in seguito a una chiamata per schiamazzi nel complesso di appartamenti "Copper Canyon" ad Highlands Ranch. La polizia ha chiesto agli abitanti della zona di restare a casa, lontani dalle finestre.

