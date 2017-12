Discorso di fine anno : Solo 10 minuti per Mattarella - ma non è record : Come ogni 31 dicembre, il presidente della Repubblica è entrato nelle case degli italiani per il consueto Discorso di fine anno . Una tradizione che il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha rispettato ...

Mattarella - Solo 10 minuti per il suo discorso : "Mi auguro un'ampia partecipazione al voto - ho fiducia nei giovani" : «Settant'anni fa, nello stesso momento, entrava in vigore la Costituzione della Repubblica, con il suo patrimonio, di valori, di principi, di regole, che costituiscono la nostra casa...

Genoa - Rossi : 'Sto bene - devo Solo mettere minuti nelle gambe' : Giuseppe Rossi , attaccante del Genoa , parla a Sky Sport dopo il pareggio col Torino: 'Sto bene, sto facendo tanto lavoro con e senza palla. devo solo mettere più minuti nelle gambe e fare il massimo per i miei compagni'

Nuova audizione - altro incontro. Boschi si muove in anticipo : 'Vedrete - si parlerà Solo dei 10 minuti a casa mia con Consoli' : Nuova audizione in Commissione Banche, altro incontro con protagonista Maria Elena Boschi. Il giorno dopo lo scossone delle parole di Giuseppe Vegas, presidente di Consob, è il giorno di Vincenzo ...

Altro banchiere - altro incontro. Boschi : "Si parlerà Solo dei 10 minuti a casa mia con Consoli" : Nuova audizione in Commissione Banche, altro incontro con protagonista Maria Elena Boschi. Il giorno dopo lo scossone delle parole di Giuseppe Vegas, presidente di Consob, è il giorno di Vincenzo Consoli, ex numero uno di Veneto Banca. La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio anticipa il nuovo fronte di battaglia nell'intervista alla Repubblica in cui difende il suo comportamento in materia bancaria: "Nessun conflitto di interessi ...

Una tempesta solare catastrofica “può colpire la Terra in qualunque momento” : Solo 15 minuti per correre ai ripari : Una tempesta solare devastante che raggiunge la Terra: sembra certamente la trama di un film catastrofico hollywoodiano. Eppure, il meteo spaziale è in larga parte imprevedibile ed in caso di tempeste importanti e brillamenti solari causati dall’attività della nostra stella, queste emissioni potenti potrebbero provocare devastazione sulla Terra. Gli esperti possono prevedere solo le grandi tempeste geomagnetiche, che possono innescare ...

Nel futuro ognuno di noi sarà imputato - anche se Solo per quindici minuti : Il tema del processo mediatico, e più in generale dell'informazione giudiziaria, è da tempo al centro del dibattito, non solo politico, nel nostro Paese. C'è stato un certo progresso, in questo dibattito, rispetto all'iniziale schieramento di due "tifoserie": chi invocava forme più o meno ampie di censura, e chi invocava l'abbattimento di qualsiasi limite nelle modalità di informazione, e non solo nell'oggetto ...

1000 minuti - 10 GB e 1° mese gratis con Kena Digital X : Solo con SosTariffe.it : SosTariffe.it lancia un'offerta esclusiva insieme l'operatore low cost di telefonia mobile, Kena Mobile: 1000 minuti, 10 GB e il primo mese gratis attivando Kena Digital X solo con SosTariffe.it

