Sold out per il concerto della P F M al Sybaris di Castrovillari

Capodanno - Confcooperative : Sold out per lenticchia Igp Norcia : È sold out per la lenticchia IGP di Castelluccio di Norcia, che ha registrato una vendita record di 2.100 quintali. E’ la stima che emerge dall’indagine del centro studi Confcooperative, che avverte: “Chi ce l’ha se la tenga stretta, perché non se ne trovano più, anzi occorre diffidare della falsa lenticchia italiana che nel 90% dei casi è di provenienza cinese“. Il rapporto Ismea, nei mesi scorsi, segnalava un aumento ...

Conto alla rovescia per Spaziovita Capodanno Amicizia : 23 hotel Sold out e 5000 prenotazioni - Abruzzo in Video : Ad arricchire l'aspetto scenografico ci saranno show olografici, spettacoli laser e performance di artisti provenienti da ogni parte del mondo (tra i quali Golem, Laserman e gli Elementz). Sono 250 i ...

ANTONINO CANNAVACCIUOLO/ Blitz dei Nas al ristorante - crisi Bistrot Torino? Macché - Sold out fino a marzo! : ANTONINO CANNAVACCIUOLO: il giudice di MasterChef ancora nella bufera per il Blitz dei Nas al suo "Al Bistrot". Anche il conduttore Gianluigi Nuzzi lo punzecchia su Twitter(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 17:30:00 GMT)

BIGLIETTI PER I MANESKIN/ Dopo X Factor tour Sold out in poche ore : torna lo spettro del secondary ticketing? : BIGLIETTI per i MANESKIN sold out: Dopo X Factor sono finiti in poche ore. torna lo spettro del secondary ticketing? Le ultime notizie sulla giovane band romana e il loro tour(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:20:00 GMT)

BIAGIO ANTONACCI/ Al via la nuova tournée : sono sette le tappe già Sold out (Panariello sotto l'albero) : BIAGIO ANTONACCI questa sera sarà fra gli sopiti del varietà di Rai Uno condotto da Giorgio Panariello per una serata a ritmo di musica (Panariello sotto l'albero)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 05:07:00 GMT)

Maneskin - da X Factor al tour Sold out : (ANSA) - ROMA, 21 DIC - Biglietti polverizzati in poche ore per i Maneskin. Dopo il successo avuto dalla band ad X-Factor (pur senza centrare la vittoria finale), il tour annunciato ieri e messo in ...

Maneskin - il tour Sold out in 6 ore Aggiunta Bassano : MILANO. Biglietti polverizzati per Maneskin tour 2018 . In meno di sei ore dall'apertura delle vendite di questa mattina, 21 dicembre, si registrano già sold out tutte le date dei concerti della band ...

Successo Maneskin - è già Sold out per tutte le date dei concerti : Dopo il Successo a X Factor, per i Maneskin è arrivato il momento del tour, che partirà nel 2018. Dall'apertura delle vendite di questa mattina, 21 dicembre, si registrano già sold out tutte le date dei concerti della band romana. I biglietti sono stati letteralmente polverizzati e per questo a grandissima richiesta raddoppiano le date di Bologna (15 marzo), Milano (21 marzo) e Roma (6 aprile).Annunciate anche due nuove tappe del tour: ...

Maneskin mania - Sold out il tour in meno di sei ore e aggiunte nuove date : È Maneskin mania. Dopo il grande successo a X Factor e il secondo gradino sul podio dell'undicesima edizione del talent di Sky , la band romana si sta togliendo le prime soddisfazioni. Dopo l'annuncio ...

Maneskin da record : tutte le date del tour della band romana già Soldout : Maneskin da record. Non avranno vinto X-Factor, ma sono già i re incontrastati del botteghino: in meno di sei ore tutte le date del tour appena annunciato dalla band romana sono andate sold out. Lo ...

Sold out ovunque - nuove date per il tour dei Maneskin : biglietti in prevendita su TicketOne : Al tour dei Maneskin si aggiungono nuovi concerti. Dopo il grande successo in prevendita e il Sold out immediato dei biglietti per tante delle tappe annunciate, Vivo Concerti comunica nuovi appuntamenti dal vivo per la band rivelazione di X Factor 11. I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili in prevendita su TicketOne dalle ore 10.00 di domani, venerdì 22 dicembre. Le nuove date del tour dei Maneskin nel 2018: GIOVEDÌ 8 MARZO ...