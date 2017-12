SHAMELESS - Episodio 8x08 | Frank' s Northern Southern Express - Immagini promozionali e

SHAMELESS - "Occupy Fiona". Recensione episodio 8x07 : Commentiamo insieme questo episodio, mentre SHAMELESS ci dà appuntamento all'anno nuovo!Attenzione: Spoiler!Nell'episodio di questa settimana il migliore è sicuramente stato Lip. Sembrano ormai lontani i giorni in cui si ubriacava alla grande e faceva danni; ora, è in grado di rimettere in riga persino il Professor Youens, che tanto aveva fatto per lui, e il suo sponsor, Brad. E' più giovane rispetto a loro, eppure è quello con maggior buon ...

SHAMELESS - Episodio 8x07 : Occupy Fiona - Immagini promozionali e promo sottotitolato in italiano! : Proseguono gli episodi e le vicende dei Gallagher. Cosa accadrà stavolta?Attenzione: Spoiler!Ian e Fiona discutono ancora sull'acquisto della chiesa diroccata.Lip cerca e trova Brad, ricaduto nel tunnel dell'alcol; lo riporta a casa ma Cami, la sua compagna, non lo riprende con sé e il bambino.Fran viene licenziato perché la catena sta chiudendo molti negozi nel paese.Debbie si risveglia nel Missouri con gli amici e pensa di essere rimasta ...

SHAMELESS - "Icarus Fell and Rusty Ate Him". Recensione episodio 8x06 : I Gallagher continuano sulla strada tracciata già ad inizio stagione. Attenzione: Spoiler!Siamo al sesto episodio e, ancora una volta, il migliore è lui: Frank Gallagher!"Un altro scalino nella scala della vita", dice, euforico, dopo aver ottenuto la sua prima carta di credito ufficiale ed essere stato nominato impiegato del mese, cosa che prevede anche una foto per la quale si veste di tutto punto.Non solo: Liam comincia a rendersi conto ...

SHAMELESS - Episodio 8x06 : Icarus Fell and Rusty Ate Him - Immagini promozionali e promo sottotitolato in italiano! : Nuovo appuntamento con i Gallagher: vediamo come si svilupperanno le varie storie.Attenzione: Spoiler!Frank è stato nominato vice direttore del reparto Giardini e non vuole più essere chiamato Francesco perché la sua evoluzione spirituale si è interrotta. Si rafforza, invece, il legame con Liam e la sua anima da seduttore, così da portarsi a letto anche la mamma di un compagno di scuola del figlio.A Carl è stata revocata la borsa di studio ed il ...

SHAMELESS - "The (Mis)Education of Liam Fergus Beircheart Gallagher". Recensione episodio 8x05 : Che ve ne pare di questo episodio? E di quanto abbiamo visto finora dell'ottava stagione? Commentiamolo insieme!Attenzione: Spoiler!Anche le evoluzioni spirituali hanno un limite.Quella di Frank, ad esempio si è interrotta: non è più "Francesco" ma di nuovo Frank ed è nei suoi 40 anni, ossia (secondo il suo pensiero), l'età in cui si decolla nel lavoro e si va a letto con le mamme degli amici dei figli. E lui, puntualmente, lo fa. Ma ...

SHAMELESS - Episodio 8x05 : The (Mis)Education of Liam Fergus Beircheart Gallagher - Immagini promozionali e promo sottotitolato in italiano! : Che si inventeranno oggi i Gallagher?Ecco le anticipazioni!Attenzione: Spoiler!Il sorprendente ritorno di Sean riporta a galla tutte le insicurezze che Fiona prova in amore. L'uomo, però, è ora sposato con un'altra e vedere la sua ex faceva parte del programma di riabilitazione dalle droghe.Lip supera il problema del sesso senza amore.Frank continua nella sua trasformazione spirituale e decide di essere per Liam il padre che non è stato per gli ...

SHAMELESS - "Fuck Paying It Forward". Recensione episodio 8x04 : Poche emozioni e alcune conferme in questo episodio.Attenzione: Spoiler!episodio alquanto "sobrio" e in linea con l'inizio della stagione, tranne che per alcuni colpi di scena.Uno è sicuramente il ritorno di Sean, l'ex di Fiona, che l'aveva abbandonata ad un passo dall'altare, perché Frank aveva scoperto che si drogava ancora.Fiona è sconvolta nel rivederlo e non sa cosa fare. Debbie le dice di lasciarlo perdere, mentre Nessa propende per la ...

SHAMELESS - Episodio 8x04 : Fuck Paying It Forward - Immagini promozionali e promo sottotitolato in italiano! : Che altro si inventeranno i Gallagher in questo Episodio?Attenzione: Spoiler!I Gallagher riuniti riescono a sbarazzarsi di Eric, lo spacciatore ex di Monica, consegnandogli la droga ripescata nel cimitero e la vasca idromassaggio.Fiona ha un duro confronto con Mel, la compagna di Nessa.Lip si prende cura del Professor Younes, ricaduto nell'alcol.Debbie viene lasciata da Neil e, ora, deve trovarsi un nuovo posto in cui stare con la sua ...

SHAMELESS - "God Bless Her Rotting Soul". Recensione episodio 8x03 : Un bell'episodio, finalmente, degno dei veri Gallagher! Attenzione: Spoiler!"Di solito i Gallagher non sono esseri umani normali".Mai parole furono più vere di quelle pronunciate da Ian in questo episodio.Finalmente abbiamo rivisto i veri Gallagher. Ci provano ad essere gentili, maturi, a migliorarsi socialmente....ma se ti metti sulla loro strada per cercare di ostacolarli, ti battono facilmente con ogni mezzo!E vogliamo parlare della ...

SHAMELESS - Episodio 8x03 : God Bless Her Rotting Soul - Immagini promozionali e promo sottotitolato in italiano! : Cosa accadrà ai Gallagher dopo la recente scoperta sulle buste di droga? Attenzione: Spoiler!Frank viene incredibilmente assunto alla Lumber Lawn & Lighting e si distingue per impegno e capacità, al punto che il proprietario, Mr Adeeb, lo promuove a supervisore del Reparto Giardini.Fiona non riesce a farsi pagare l'affitto dai condomini e capisce che è ora di usare le maniere forti, grazie al consiglio di Nessa.Kev viene operato e il ...

SHAMELESS - "Where's My Meth?!". Recensione episodio 8x02 : Frank ci stupisce anche in questo episodio. Attenzione: Spoiler!"Vi state rammollendo!", dice Carl nella parte finale e con questa frase si può sintetizzare il secondo episodio della nuova stagione di SHAMELESS.Sì, perché i nostri Gallagher sono ancora un po' sottotono, non stanno esprimendo il meglio di se stessi e sembra ci sia troppa calma prima della tempesta.A parte Frank. Lui la tempesta ce l'ha dentro in questo periodo: sembra totalmente ...

SHAMELESS - Episodio 8x02 : Where's My Meth?! - Immagini promozionali e promo sottotitolati in italiano! : Nuovo appuntamento con i Gallagher! Continueranno per la strada intrapresa o ci saranno colpi di scena? Attenzione: Spoiler!Fiona ha rimesso a nuovo un appartamento nello stabile di cui è proprietaria e lo ha dato in affitto ad un prezzo molto conveniente. Nel frattempo, fa amicizia con una condomina, Nessa.Lip ha deciso di rimanere sobrio e di riprovarci con Sierra, anche se si è rimessa con il suo ex. Ian corteggia assiduamente ...

SHAMELESS - "We Become What We....Frank!". Recensione episodio 8x01 : Riecco i Gallagher e con loro la notizia del rinnovo di SHAMELESS per la nona stagione! Tempo di scelte in casa Gallagher!L'ottava stagione di SHAMELESS è iniziata con una serie di buoni propositi da parte dei protagonisti che, per certi versi, sono addirittura irriconoscibili rispetto agli scorsi episodi.Dobbiamo aspettarci qualche colpo di scena nelle prossime settimane? Chissà.Intanto vediamo cosa è successo.Fiona ha deciso di dare un ...