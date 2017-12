: Servita la soluzione problemi fotocamera Asus ZenFone 3 Max con aggiornamento 92, speranza… - OptiMagazine : Servita la soluzione problemi fotocamera Asus ZenFone 3 Max con aggiornamento 92, speranza… - pagliaro62 : ... è in atto la soluzione finale cancellare gli italiani dalla faccia della terra con l'arma letale delle tasse, e… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 31 dicembre 2017) Siamo finalmente ad una svolta per idella messa a fuoco dellasu3 Max e c'è pure la speranza dello stesso buon epilogo anche per il modello standard ZE552KL, magari subito ad inizio 2018? In queste ultime ore del 2017 giungono interessanti novità in merito ad un errore non certo trascurabile per tutti i possessori dei modelli qui citati che hanno dovuto vedersela nel corso delle ultime settimane con un numero incredibile di foto sfuocate e non certo all'altezza dei loro device. Cosa sta cambiando ora?Qualche giorno fa abbiamo riportato notizia dell'ultimo92 della serie per gli3 Max ossia per il modello ZC520TL. Come pure raccontato, il firmware si è presentato come un minor update con la correzione di qualche bug e nel changelog ufficiale non si è fatto alcun riferimento specifico all'esperienza con la. ...