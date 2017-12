Serie C : il Livorno prende il largo - pareggi preziosi per Padova e Lecce : ... REGGINA RISORGE A CATANZARO Male anche il Fondi, beffato nel finale a Monopoli: 1-0 siglato da Genchi su rigore per far iniziare bene l'avventura pugliese di Giuseppe Scienza sulla panchina bianco ...

Serie C : girone A - Livorno saldo in testa : ROMA, 30 DIC - Risultati della 21/a giornata del girone A di Serie C: Arezzo-Giana Erminio 4-2; Cuneo-Piacenza 1-0; Livorno-Prato 2-0; Monza-Pistoiese 3-1; Olbia-Gavorrano 4-3;Pontedera-Lucchese 3-2; ...

Serie C Cuneo - un altro successo. Il Livorno è imprendibile : Cuneo - Il Livorno rosicchia altri punti e si avvicina al traguardo Serie B. La capolista del girone A batte 2-0 il Prato nel derby (a segno il solito Vantaggiato) e amplia il gap (che sale a quota 12 ...

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate e diretta live score : vince il Livorno! (21a giornata - oggi) : Risultati Serie C, Classifiche aggiornate e diretta live score: gironi A e C. Oggi si giocano ben 17 partite per la 21a giornata (sabato 30 dicembre).

Serie C - Cuneo-Siena 2-0 : bianconeri a -10 dalla capolista Livorno : CUNEO - Il Cuneo ha battuto il Siena con il punteggio di 2-0 nel recupero della diciassettesima giornata del girone A di Serie C . La gara era stata rinviata lo scorso 3 dicembre a causa dell'...

Diretta Livorno Piacenza (risultato finale 2-2) : la capolista frena - Corazza la riprende! (Serie C girone A) : Diretta Livorno Piacenza (risultato finale 2-2): la capolista del girone A di Serie C frena nel posticipo. Avanti con doppietta di Maiorino, si fa raggiungere e chiude in dieci uomini

Calcio - Serie C : Livorno Piacenza 2-1 LIVE : CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING 44 Azione personale di Corazza che dopo finte e controfinte si ritrova a tu per tu con Pulidori, ma non trova il bersaglio. 43 Grande cross di Franchi, Segre ...

Calcio - Serie C : Livorno Piacenza 0-1 LIVE : CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING 13 Corazza guadagna il fondo e serve Romero che, da due passi, si fa respingere il tiro da Polidori. Sulla ribattuta Franchi spara alto. 9 Grandissimo gol di ...

Calcio - Serie C : Livorno Piacenza LIVE : CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Probabili formazioni: Livorno (4-2-3-1): Pulidori, Pedrelli, Pirello, Gasbarro, Franco, Luci, Bruno, Doumbia, Vallani, Maiorino, Murilo. All. Sottil Piacenza (3-...

Serie C 18a : dato storico - il Livorno vola - i procuratori diventano presidenti Video : La 18a giornata del #campionato di Serie C sta per chiudersi con un dato statistico mai registrato fino ad ora. Nel girone C, infatti, per la prima volta in questo torneo le prime tre squadre della graduatoria Lecce, Catania e Trapani [Video] hanno pareggiato contemporaneamente, lasciando inalterato il distacco tra giallorossi e le due formazioni siciliane. Il Livorno domina il girone A Nel girone A continua solitaria la marcia del Livorno che ...

Serie C 18a : dato storico - il Livorno vola - i procuratori diventano presidenti : La 18a giornata del campionato di Serie C sta per chiudersi con un dato statistico mai registrato fino ad ora. Nel girone C, infatti, per la prima volta in questo torneo le prime tre squadre della graduatoria Lecce, Catania e Trapani hanno pareggiato contemporaneamente, lasciando inalterato il distacco tra giallorossi e le due formazioni siciliane. Il Livorno domina il girone A Nel girone A continua solitaria la marcia del Livorno che dopo la ...

RISULTATI COPPA ITALIA Serie C / Live score ottavi : Viterbese - tris al Livorno! In campo a Caserta : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C, Live score: le partite in programma oggi (ottavi di finale). Proseguiranno quest'oggi, dopo la gara di ieri, gli ottavi di finale della COPPA di categoria

Video/ Livorno Arzachena (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 17^ giornata) : Video Livorno Arzachena (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 17^ giornata della Serie c. Nuovo successo per i granata sempre in testa alla classifica.