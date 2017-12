Serie B mercato | primi botti di fine anno | tre club di A sul nuovo Marchisio

Festa Benevento - la prima storica vittoria in Serie A non si scorda mai : ora il mercato per la salvezza! : Festa Benevento – La tanto attesa prima storica vittoria in Serie A del Benevento è finalmente arrivata. Un goal di Coda ha permesso ai campani di conquistare un successo prezioso contro il Chievo che può rilanciare le speranze salvezza degli ‘Stregoni’. Per i primi 3 punti della stagione si è dovuto attendere tutto il girone d’andata, visto che la gara con i clivensi era l’ultima del 2017 e l’ultima proprio ...

Serie C : mercato no stop - un nome non gradito per i tifosi di un club Video : Ormai ci siamo, tra poco meno di una settimana si apre ufficialmente il mercato [Video] della sessione invernale. Domani, intanto, il #campionato di Serie C chiudera' il 2017 con la 21a giornata e poi riprendera' il 20 gennaio con tante sfide mozzafiato. Ma, come al solito, le societa' sono gia' al lavoro per concretizzare qualche trattativa allo scopo di rinforzare i propri organici. Uno degli obbiettivi di mercato richiesto da molti club è ...

Calciomercato - il Mercato in fiera della Serie A : Per le feste natalizie a Sky Sport 24 Massimo Marianella fa le carte al Mercato: il gioco consiste nell'abbinare le carte del tradizionale Mercante in fiera con i protagonisti delle trattative delle più importanti della Serie A. ...

Calciomercato - Lassana Diarra si svincola : occasione per i club di Serie A già a gennaio : Lassana Diarra ha rescisso il contratto con l’Al Jazira, club degli Emirati Arabi, si tratta di una rescissione consensuale come comunicato dal club attraverso una nota sul proprio sito. Il centrocampista non scendeva in campo da ottobre, ufficialmente per un infortunio. Diarra è alla ricerca del suo ultimo contratto della carriera e potrebbe essere anche in Serie A, il calciatore infatti nel passato era stato seguito da Milan ed Inter, ...

Calciomercato Serie A - novità clamorose per gennaio : i big che possono partire [FOTO] : 1/12 Inglese (Foto LaPresse/Spada) ...

Calciomercato Juventus/ News : i bianconeri monitorano Jallow in Serie B (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società è avanti a tutti per arrivare sul talento classe 2001 del Genoa Pietro Pellegri, Milan e Inter sorpassate.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:20:00 GMT)

Calciomercato Serie A 2018 : tutti i possibili colpi del mese di gennaio : Quest'anno il centro del mondo è il Milan : lo è stato in luglio e agosto con l'aggressiva campagna di Fassone e Mirabelli, tornerà ad esserlo adesso che i risultati non sono stati all'altezza. Al di ...

Serie C : continua la sfida sul mercato tra Lecce e Catania - ecco gli obbiettivi Video : E' finito il girone di andata in #Serie C ed ora tutti gli occhi sono puntati sul mercato [Video] della sessione invernale. Si sposta dunque nelle sedi del calciomercato la sfida tra Lecce e Catania, desiderose di rinforzare i loro organici per raggiungere l'obbiettivo della Serie B. Lecce e Catania trattano lo stesso calciatore Il Lecce [Video] vuole puntellare la difesa e starebbe sondando il terreno per il centrale difensivo della Ternana ...

Mercato Serie B : Bari 3 obiettivi - club sogna ex Nazionale - tutte le trattative Video : In serie B, Venezia-Cremonese sara' il gustoso anticipo della 20a giornata di #campionato. Si prevede un match equilibrato tra due formazioni neopromosse che vogliono continuare a fare bene la loro parte fino alla fine del torneo. Entrambe sono al settimo posto della classifica, in piena zona play off, e con una vittoria potrebbero spiccare il volo verso posizioni ancora più prestigiose. Queste le altre gare in programma per la 20a giornata: ...

Calciomercato Bari - in arrivo rinforzi per Grosso : tris di obiettivi dalla Serie A : Calciomercato Bari – Il Bari sta disputando un ottimo campionato di Serie B. L’obiettivo dei pugliesi è quello di centrare la promozione diretta in Serie A, per tornare nel giusto palcoscenico che compete ad una piazza come quella biancorossa. Attualmente la squadra di Grosso è seconda in classifica, intanto dal mercato di gennaio potrebbero arrivare importanti rinforzi. In particolare il Bari avrebbe messo nel mirino tre giocatori ...

Serie B : manovre di mercato - nell'altra classifica - a sorpresa - spunta un club Video : In casa Pescara doveva essere un incontro chiarificatore e così è stato tra il tecnico [Video] Zeman e la dirigenza abruzzese. Tutte le voci su un possibile esonero del boemo e i probabili candidati pronti a subentrargli, per adesso, sono stati accantonati dopo la lunga riunione di ieri. Grazie ai buoni uffici dei ds Pavove e Leone, Zeman rimane al suo posto spazzando via le tensioni che il tecnico aveva creato alla dirigenza dopo la sua ...

Calciomercato Serie A - l’agente Riso allo scoperto : le novità su Cristante - Jankto - Baselli e Vicari : Cena di Natale con la GR Sports di Giuseppe Riso, l’agente ha fatto il punto su diversi assistiti ai microfoni di Gianluca Di Marzio, indicazioni sul Calciomercato di Serie A: “Sportiello? Dipenderà dalle politiche della Fiorentina, hanno diritto di riscatto e priorità su tutto. Non abbiamo ancora affrontato il discorso con la Fiorentina, può anche essere che lo riscattino per gennaio ma ancora non ne abbiamo parlato. Jankto? Ha la ...

Calciomercato Inter : nerazzurri su 4 giocatori che giocano in Serie A Video : Ore che precedono di poco l'apertura di Calciomercato. In questi giorni la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare valide alternative alla rosa di #Spalletti cercando di smussare le piccole imperfezioni della squadra. La partita contro il Pordenone ha forse riaperto qualche vecchia discussione sulla coperta corta che ha a disposizione il tecnico toscano, e in questi giorni la dirigenza provera' a fare il punto della situazione, sondando il ...