Sergio Mattarella | il discorso di fine anno | “I partiti hanno il dovere di programmi

Sergio Mattarella - il discorso di fine anno dallo studio alla vetrata del Quirinale : Sergio Mattarella parlerà alla nazione in diretta dallo studio alla vetrata. Il discorso sarà trasmesso a reti unificate alle 20.30. La location molto istituzionale è quella dove di solito si ricevono le delegazioni ufficiali in visita e dove svolge le consultazioni. Ad arricchire il ‘set’ solo le bandiere italiana ed europea, per sottolineare il carattere istituzionale di un discorso che arriva a tre giorni dal decreto di ...

Messaggio di fine anno 2017 del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Video : Il 31 dicembre, alle ore 20:30, si terra' come ogni anno il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica italiana, che sara' trasmesso in Tv e radio a reti unificate in diretta dal Palazzo del Quirinale. Per #Sergio Mattarella si trattera' del terzo discorso, in un periodo in cui il governo ha terminato il proprio mandato e si appresta a svolgere le funzioni minime previste dalla Costituzione. Un discorso importante Quello che si ...

Sergio Mattarella ha sciolto le Camere - elezioni convocate per il 4 marzo : ... che sia in grado di affrontare ogni questione si possa proporre nei prossimi mesi, anche strettamente politica. La questione è che sembra ormai altamente improbabile che ci sia chi raggiunga la ...

Sergio Mattarella ha sciolto le CamereElezioni - al voto il 4 marzo : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo aver visto il premier Paolo Gentiloni, ha ricevuto i presidenti delle Camere, Pietro Grasso e Laura Boldrini, e ha quindi provveduto a sciogliere il Parlamento ponendo fine alla 17esima legislatura. Decisa la data delle elezioni, si andrà alle urne il 4 marzo.

Pietro Grasso - lo stipendio del presidente del Senato : guadagna più di Sergio Mattarella : Liberi sì, uguali dipende: nei valori sicuro, nel portafoglio un po' meno. Piero Grasso, presidente del Senato e leader della nuova formazione a sinistra del Pd, non si è mai adeguato, infatti, al ...

Sergio Mattarella scioglie le Camere - la Meloni umilia il Parlamento : E' andata. Niente 'prolunghe' e niente Ius soli o altre follie dell'ultimo minuto. Intorno alle 18, dopo aver ricevuto al Quirinale il premier Paolo Gentiloni, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ...

Sergio Mattarella - ius soli : perché la legge non approderà più in Parlamento : Gli appelli a Sergio Mattarella per dare un'altra possibilità al Parlamento di approvare la legge sullo ius soli non sono ricevibili. Al Colle, riporta il Corriere della Sera in un retroscena , sanno ...

Matteo Renzi-Sergio Mattarella - Dagospia : la lite sulla data dello scioglimento delle Camere : 'Nuovi scazzi Renzi Mattarella ', scrive chiaro e tondo Dagospia in un succoso retroscena. Secondo Dago, Renzi sta cercando di imporre al presidente della Repubblica di sciogliere il Parlamento il ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : appello di Sergio Mattarella ai partiti politici (20 dicembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: le prime indiscrezioni sulla finanziaria. appello di Sergio Mattarella ai partiti politici. Pronto ad immolarsi per l'Isis. (20 dicembre 2017).(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 00:31:00 GMT)

Sergio Mattarella parla alle alte cariche dello Stato : inaugurata la stagione del voto : Per la prima volta Sergio Mattarella parla in maniera aperta delle prossime elezioni e dà il via alla stagione elettorale. Per l'apertura delle danze, il Presidente della Repubblica sceglie il discorso alle alte cariche dello Stato al Quirinale. "Il tempo delle elezioni costituisce un momento di confronto serrato, di competizione - afferma -. Mi auguro che vengano avanzate proposte comprensibili e realistiche, capaci di suscitare fiducia, ...

Matteo Renzi diserta l'incontro di Natale al Colle con Sergio Mattarella : il ruolo della Boschi e Padoan : ... affermando di non aver mai dato né a lei né a Graziano Delrio la possibilità di intervenire nel caso banche con attori del mondo creditizio.