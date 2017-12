Sepe | per Napoli anno di speranza

Andora : Riccardo Gagliolo ha scoperto la propria sagoma all'interno del preSepe natalizio : Foto Gianni Pastorino Il presepe sulla spiaggia di Andora sta avendo molto successo Riccardo Gagliolo, forte difensore del Parma originario proprio di Andora, è rappresentato da una sagoma del presepe ...

PreSepe vivente missionario : a Roma raccolta fondi per Mozambico : Roma, 29 dic. (askanews) Il 6 gennaio 2018 torna il Presepe vivente missionario promosso dalla Comunità di Villaregia nella sua sede di Roma, (via Antonio Berlese, 55) nella riserva di Decima Malafede ...

Roma - Piazza San Pietro : attivista nuda cerca di rapire il bambinello del preSepe perché 'Dio è donna' : In occasione del Santo Natale, gli occhi di tutto il mondo si sono diretti a Piazza San Pietro (Roma), ove è allestito uno splendido presepe , a dimensione umana, che ben rappresenta la natività del ...

Giarratana - numeri record per il PreSepe vivente : numeri da record per la prima del Presepe vivente ieri sera a Giarratana. Oltre cinquemila le presenze sabato 30 dicembre la replica.

Edizione speciale del PreSepe vivente il 26 dicembre e il 6 gennaio nel centro storico di Montefalco in u lungo e suggestivo percorso a ... : Giovani attori, si esibiranno aprendo la riflessione sui grandi problemi che affliggono il mondo. Il Chiostro di Sant'Agostino, allestito per l'occasione dall'associazione "Un sorriso per te, amici ...

Tutto pronto a Cerreto di Spoleto per il preSepe vivente : La serata sarà coronata dall'esibizione del gruppo artistico 'PyroVaghi' che nella splendida cornice dell'ex Chiesa S.Nicola si esibirà con spettacoli di fuoco ed angeli danzanti. L'appuntamento è ...

Natale - a Milano e in Lombardia impennata vendite per il preSepe : Milano, 23 dic. (askanews) A Milano, nella Città metropolitana e più in generale in Lombardia per Natale vince la tradizione. E così tornano a essere protagonisti presepe, panettone e pandoro. E' ...

Una messa per i protagonisti del PreSepe di Giarratana : Su iniziativa dell'Associazione "Gli amici ro cuozzu", un momento di raccoglimento fra tutti i collaboratori dell'edizione del Presepe

Perché è importante fare il PreSepe : Lo racconta la cronaca di ogni giorno: la rappresentazione della nascita di Gesù, evento centrale della storia umana per chi si professa cristiano , viene messa in discussione, osteggiata e, spesso, ...

Ispica : successo per anteprima del preSepe : Il presepe di Ispica ha anticipato l'apertura per festeggiare il compleanno di Papa Francesco e ha già fatto registrare un boom di presenze

La città del PreSepe - martedì 19 a Torre del Greco per Luoghi Comuni. : Luoghi Comuni " Conoscere per ritornare, la rassegna di eventi, spettacoli, mostre e appuntamenti entra nel vivo della sua programmazione natalizia. martedì 19 dicembre, a partire dalle ore 18, presso la parte esterna del Museo Civico ex SS Trinità di Torre del ...

Agrigento dall'alto - un suggestionante PreSepe a cielo aperto : ... magari perché entra nel quotidiano di ognuno di noi e la diamo per scontata, oppure perché spesso ci facciamo distrarre fin troppo dalla politica, dalla cronaca e quant'altro. Basta una foto dall'...

PreSepe vivente a Segno. Un appuntamento da non perdere : immagine di repertorio A Segno, frazione del Comune di Vado Ligure, tutto è pronto per il tradizionale Presepe vivente "ù Bambin de cent'anni fà" - ambientato agli inizi del 1900 - chevuole riproporre ...

Giorgia Meloni ringrazia Laura Boldrini per il preSepe alla Camera : A Natale possono succedere piccoli miracoli, anche in politica. Per esempio può accadere di leggere un messaggio di ringraziamenti da parte di Giorgia Meloni diretto addirittura alla presidente della Camera: 'Grazie a Laura Boldrini per questo bellissimo ...