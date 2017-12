Selfie & Told | il cantautore Roberto Pezzini racconta il singolo Meglio le scimmie

Selfie & Told : il musicista Lou Mornero racconta l’EP omonimo : “Quando aspetti qualche cosa e sembra che non giunga mai/ e ti perdi nell’attesa senza fuga da chi sei/ e raccogli un po’ di brace di un ricordo che non scalda più/ ma che ancora dona pace, è meglio questo che solo tu// […]” – “L’attesa” Lou Mornero è un musicista/cantautore milanese, nato il […]

Selfie & Told : il musicista Lou Mornero racconta l’EP omonimo : “Quando aspetti qualche cosa e sembra che non giunga mai/ e ti perdi nell’attesa senza fuga da chi sei/ e raccogli un po’ di brace di un ricordo che non scalda più/ ma che ancora dona pace, è meglio questo che solo tu// […]” – “L’attesa” Lou Mornero è un musicista/cantautore milanese, nato il […]

Selfie & Told : il musicista Lou Mornero racconta l’EP omonimo : “Quando aspetti qualche cosa e sembra che non giunga mai/ e ti perdi nell’attesa senza fuga da chi sei/ e raccogli un po’ di brace di un ricordo che non scalda più/ ma che ancora dona pace, è meglio questo che solo tu// […]” – “L’attesa” Lou Mornero è un musicista/cantautore milanese, nato il […]

Selfie & Told : il musicista Lou Mornero racconta l’EP omonimo : “Quando aspetti qualche cosa e sembra che non giunga mai/ e ti perdi nell’attesa senza fuga da chi sei/ e raccogli un po’ di brace di un ricordo che non scalda più/ ma che ancora dona pace, è meglio questo che solo tu// […]” – “L’attesa” Lou Mornero è un musicista/cantautore milanese, nato il […]

Selfie & Told : il musicista Lou Mornero racconta l’EP omonimo : “Quando aspetti qualche cosa e sembra che non giunga mai/ e ti perdi nell’attesa senza fuga da chi sei/ e raccogli un po’ di brace di un ricordo che non scalda più/ ma che ancora dona pace, è meglio questo che solo tu// […]” – “L’attesa” Lou Mornero è un musicista/cantautore milanese, nato il […]

Selfie & Told : la band Novalisi racconta il nuovo EP “Quando mi chiedono dove sei” : “È solo lunedì, mi vengono già i brividi, pensandoci/ Cos’altro vuoi, mi hai preso per un taxi, ti lascio a piedi/ Non passo a prenderti, te lo ripeto illuditi, e spostati/ Ritornerai, ed io non sarò qui, per i tuoi comodi/ In questa casa no, non ci sono più pareti che sostengono/ […]” – “Taxi“ […]

Selfie & Told : la band Novalisi racconta il nuovo EP “Quando mi chiedono dove sei” : “È solo lunedì, mi vengono già i brividi, pensandoci/ Cos’altro vuoi, mi hai preso per un taxi, ti lascio a piedi/ Non passo a prenderti, te lo ripeto illuditi, e spostati/ Ritornerai, ed io non sarò qui, per i tuoi comodi/ In questa casa no, non ci sono più pareti che sostengono/ […]” – “Taxi“ […]

Selfie & Told : la band Novalisi racconta il nuovo EP “Quando mi chiedono dove sei” : “È solo lunedì, mi vengono già i brividi, pensandoci/ Cos’altro vuoi, mi hai preso per un taxi, ti lascio a piedi/ Non passo a prenderti, te lo ripeto illuditi, e spostati/ Ritornerai, ed io non sarò qui, per i tuoi comodi/ In questa casa no, non ci sono più pareti che sostengono/ […]” – “Taxi“ […]

Selfie & Told : Bacàn racconta il nuovo singolo “Morning” : “Don’t talk to me in the morning/ I won’t say it twice/ Don’t touch even worst/ I won’t be nice// Don’t talk to me in the morning/ ears are still asleep/ I’m back from lethargy/ oh please don’t touch me// […]” – “Morning“ Bacàn è il nome scelto da Giovanni De Sanctis (già membro di […]

Selfie & Told : la band Novalisi racconta il nuovo EP “Quando mi chiedono dove sei” : “È solo lunedì, mi vengono già i brividi, pensandoci/ Cos’altro vuoi, mi hai preso per un taxi, ti lascio a piedi/ Non passo a prenderti, te lo ripeto illuditi, e spostati/ Ritornerai, ed io non sarò qui, per i tuoi comodi/ In questa casa no, non ci sono più pareti che sostengono/ […]” – “Taxi“ […]

Selfie & Told : Bacàn racconta il nuovo singolo “Morning” : “Don’t talk to me in the morning/ I won’t say it twice/ Don’t touch even worst/ I won’t be nice// Don’t talk to me in the morning/ ears are still asleep/ I’m back from lethargy/ oh please don’t touch me// […]” – “Morning“ Bacàn è il nome scelto da Giovanni De Sanctis (già membro di […]

Selfie & Told : la band Novalisi racconta il nuovo EP Quando mi chiedono dove sei : “È solo lunedì, mi vengono già i brividi, pensandoci/ Cos’altro vuoi, mi hai preso per un taxi, ti lascio a piedi/ Non passo a prenderti, te lo ripeto illuditi, e spostati/ Ritornerai, ed io non sarò qui, per i tuoi comodi/ In questa casa no, non ci sono più pareti che sostengono/ […]” – “Taxi“ […]

Selfie & Told : Bacàn racconta il nuovo singolo “Morning” : “Don’t talk to me in the morning/ I won’t say it twice/ Don’t touch even worst/ I won’t be nice// Don’t talk to me in the morning/ ears are still asleep/ I’m back from lethargy/ oh please don’t touch me// […]” – “Morning“ Bacàn è il nome scelto da Giovanni De Sanctis (già membro di […]

Selfie & Told : Bacàn racconta il nuovo singolo “Morning” : “Don’t talk to me in the morning/ I won’t say it twice/ Don’t touch even worst/ I won’t be nice// Don’t talk to me in the morning/ ears are still asleep/ I’m back from lethargy/ oh please don’t touch me// […]” – “Morning“ Bacàn è il nome scelto da Giovanni De Sanctis (già membro di […]