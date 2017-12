Selena Gomez | «La mia vacanza dopo il trapianto»

Justin Bieber e Selena Gomez/ Separati a Capodanno? Lei al mare con le amiche - lui in Canada : Justin Bieber e Selena Gomez, la coppia non starà insieme per il Capodanno? Lei è al mare con le amiche mentre la popstar al freddo in Canada con gli amici.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 02:44:00 GMT)

Selena Gomez : un viaggio per Capodanno - ecco come festeggerà l’anno nuovo : Un bel gruppo di amici e una meta assolata: cosa c’è di meglio per passare il Capodanno? Selena Gomez – che nel frattempo è tornata castana – ha fatto le valigie ed è partita per il Messico insieme ad alcuni BFF. La cantante ha volato a bordo di un jet privato ed è atterrata a Cabo San Lucas, dove ha una villa con vista a 360 gradi sull’oceano. [arc id=”1d019036-ce86-11e7-9a25-a4badb20dab5″] “Era ...

Selena Gomez e la madre ancora in guerra : Justin non è l’unico motivo : Selena Gomez e la madre aveva già litigato in passato, Bieber non ha tutta la colpa Sono ancora molto tese le cose tra Selena Gomez e la madre Mandy. Nelle ultime settimane si è parlato di un acceso litigio tra le due a causa della relazione della cantante con Justin Bieber, ma a quanto pare questo non […] L'articolo Selena Gomez e la madre ancora in guerra: Justin non è l’unico motivo proviene da Gossip e Tv.

Selena Gomez : ripercorri il suo 2017 in due minuti : Inaspettato, turbolento, incredibile 2017: gli ultimi 365 giorni di Selena Gomez sono stati come una montagna russa che va su e giù. L'amore finito con The Weeknd e il ritorno tra le braccia di Justin Bieber, il trapianto di rene, gli impegni musicali e cinematografici: è successo di tutto e di più! ripercorri il 2017 di Selena Gomez – mese per mese – nel video! [arc ...

Selena Gomez e la madre non si parlano : non è solo colpa di Justin : Selena Gomez e la madre continuano a non parlarsi, la colpa non è di Justin Mancano pochi giorni a Natale ma sembra proprio che Selena Gomez e la madre Mandy non si parlino ancora. Negli ultimi giorni si è parlato di un acceso litigio tra le due a causa della relazione della cantante con Justin […] L'articolo Selena Gomez e la madre non si parlano: non è solo colpa di Justin proviene da Gossip e Tv.

JUSTIN BIEBER E Selena GOMEZ/ Come lo festeggiano gli Jelena? Ecco l'auto addobbata per le feste : Natale è alle porte e JUSTIN BIEBER si prepara a festeggiarlo in grande stile con un auto addobbata per l'occasione. Intanto tra lui e SELENA GOMEZ...(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 03:13:00 GMT)

Selena Gomez e Justin Bieber starebbero facendo terapia di coppia cristiana : Questa volta Selena Gomez e Justin Bieber starebbero mettendo tutto l'impegno possibile per far funzionare la loro relazione. [arc id=”d7ab7150-b725-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Secondo TMZ, i due cantanti vorrebbero appianare le loro differenze partecipando a delle sessioni di terapia di coppia cristiana. Il che spiegherebbe anche uno degli ultimi post di Juss, che ha mandato un messaggio spirituale via ...

