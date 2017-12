SCUOLA DI POLIZIA 7 | MISSIONE MOSCA Su Italia 1 il film con George Gaynes e David Graf

Ci sono almeno 15 morti per un attentato suicida in una SCUOLA di polizia di Mogadiscio - in Somalia : Un attentatore suicida travestito da poliziotto si è fatto esplodere in una scuola di polizia di Mogadiscio, in Somalia, uccidendo almeno 15 agenti. Un funzionario di polizia ha detto a Reuters che ci sono altri 17 feriti. Il gruppo terrorista islamista al The post Ci sono almeno 15 morti per un attentato suicida in una scuola di polizia di Mogadiscio, in Somalia appeared first on Il Post.