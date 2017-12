Scontri e proteste in Iran | Rohani | il popolo è libero di manifestare

Sangue sulle proteste in Iran - Teheran accusa : "Servizi stranieri dietro gli Scontri".Stop a internet : La protesta nata per la crisi economica in molte zone del Paese s'è trasformata in contestazione contro gli ayatollah. La Guardia rivoluzionaria ha aperto il fuoco sui dimostranti a Doraud. Decine di arresti. Trump: "Gli Iraniani cominciano a capire che i loro soldi vengono sperperati per il terrorismo". Previsto per questa sera il discorso in tv del Presidente Hassan Rohani