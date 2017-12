Sci | fondo | Tour de Ski | 15 km t c a Cologna De Fabiani buon ottavo

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Classifica generale femminile : comanda la norvegese Oestberg - lontane le italiane : Si è conclusa la seconda tappa del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. Le donne erano impegnati nella 10km a tecnica classica di Lenzerheide. Questa è la nuova Classifica generale con la norvegese Ingvlid Flustad Oestberg in vetta, grazie al successo odierno. Alle sue spalle un’altra rappresentante del Paese scandinavo ovvero Heidi Weng in ritardo di 32″8 mentre in terza, con un 1’04″9 di ritardo l’americana Jessica ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 - 10 km classica donne. Norvegia padrona : Oestberg domina - Weng insegue : Una bella batosta quella che Oestberg ha inflitto alla compagna di squadra, vincitrice della coppa del Mondo dello scorso anno e favorita d'obbligo della vigilia al Tour de Ski Heidi Weng che ha ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 - 10 km classica donne. Norvegia padrona : Oestberg domina - Weng insegue : Ingvild Oestberg pone la sua chiara candidatura alla vittoria del Tour de Ski. La norvegese che sta migliorando di anno in anno nelle specialità distance domina la 10 km a tecnica classica e diventa immediatamente la favorita numero uno per la vittoria della gara a tappe. Una bella batosta quella che Oestberg ha inflitto alla compagna di squadra, vincitrice della coppa del Mondo dello scorso anno e favorita d’obbligo della vigilia al Tour de Ski ...

Francesco Gabbani : “Basta con la Scimmia. La politica? Voterei tutti e tre : Renzi - Berlusconi e Grillo - in fondo siamo colleghi” : Per Francesco Gabbani è stato senza dubbio un grande anno. Anche se, in una lunga intervista al Corriere della Sera, il cantante che ha sbancato con Occidentali’s Karma (al festival di Sanremo ma non solo) ha voluto specificare cosa pensa, dopo tanti mesi, della scimmia protagonista della coreografia di questo brano: “Mi ha rotto un po’ le scatole. Pare quasi che Sanremo l’ abbia vinto lei… Ancora adesso trovo ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Francesco De Fabiani : “Sono contento del risultato che mi dà fiducia” : C’è un buon clima nel gruppo azzurro dopo il risultato della seconda tappa del Tour de Ski di sci di fondo sulla pista di Lenzerheide (Svi), ovvero una 15 km in tecnica classica. L’ottava posizione finale di Francesco De Fabiani restituisce il sorriso al valdostano dopo un periodo un po’ complicato.“E’ andata bene, sono contento della mia prestazione perchè ho bisogno di avere delle conferme per ritrovare fiducia in ...

Sci di fondo - 15km di Lenzerheide : ottavo posto per De Fabiani nella seconda tappa del Tour de Ski : De Fabiani ottimo ottavo nella 15 km di Lenzerheide, seconda tappa del Tour de Ski. Si impone Cologna, quattro azzurri nei 30 Buona prova complessiva della squadra italiana nella 15 km a tecnica ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Classifica generale maschile : Ustiugov al comando su Cologna - Pellegrino e De Fabiani a ridosso della top ten : Si è conclusa la seconda tappa del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. Gli uomini erano impegnati nella 15km a tecnica classica di Lenzerheide. Questa è la nuova Classifica generale con Sergey Ustiugov al comando, il russo ha un vantaggio limitato su Dario Cologna e Alexander Bolshunov, Alexey Poltoranin è in rimonta. A ridosso della top ten Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. # ATLETA NAZIONE TEMPO 1. Sergey ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 : finalmente l’Italia! Buone risposte in chiave staffetta da De Fabiani - Rastelli e Noeckler : Si attendeva uno squillo importante da parte dell’Italia nella seconda tappa del Tour de Ski 2018 e gli azzurri non si sono fatti pregare. La 15km a tecnica classica di Lenzerheide ha premiato lo scatenato Dario Cologna capace di battere il favorito Alexey Poltoranin per soli sei decimi ma soprattutto sono arrivate delle Buone indicazioni da parte della nostra Nazionale che è riuscita a mettersi in luce sulle nevi svizzere: aspettavamo ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 - 15 km Lenzerheide. Cologna all’improvviso : Svizzera in delirio - De Fabiani c’è : ottavo : La festa della Svizzera continua. Sulla neve perfida di Lenzerheide, Dario Cologna manda un messaggio a tutti coloro che vogliono vincere il Tour de Ski, ma anche agli interessanti (che sono molti di più) ai vari podi olimpici, vincendo una 15 km a tecnica classica spettacolare. Una di quelle gare che riconciliano con il fondo, con lo svizzero che resiste per soli sei decimi al finale impetuoso del gigante kazako Poltoranin (ottimo secondo) che, ...

Sci di fondo - Tour de Ski : Pellegrino secondo in sprint Lenzerheide : Un ottimo esordio, quindi, per il campione del mondo nel Tour de ski, che prende avvio oggi e proseguirà fino al 7 gennaio, quando avrà conclusione in Val di Fiemme sulla salita del Cermis. Fra gli ...

Classifica generale Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2017-2018 : Ingvild Oestberg accorcia su Charlotte Kalla - salgono le americane - primi punti per Gaia Vuerich : Charlotte Kalla non c’è al Tour de Ski 2018, ma la sua leadership in Classifica di Coppa del Mondo di sci di fondo 2017/18 non ne risente. La svedese, infatti, mantiene ancora 70 punti di vantaggio su Ingvild Oestberg che ne conquista 28 nella prova a sprint di oggi e 72 su Heidi Weng che oggi ne incamera 32. Muovono la Classifica le due statunitensi Jessica Diggins, sesta con 371 punti e Saide Bjornsen alle sue spalle con 336. Prima delle ...

Classifica generale Coppa del Mondo Sci di fondo 2017-2018 : Sergey Ustiugov sale in seconda posizione - ma Johannes Klaebo - anche se assente - ha ancora un vantaggio enorme : Non cambia molto in vetta alla Classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo 2017/18 dopo la prima prova del Tour de Ski 2018. Al comando, infatti, rimane saldamente il norvegese Johannes Hosflot Klaebo che, anche se assente, può ancora gestire oltre 300 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore che diventa il russo Sergey Ustiugov, vittorioso nella sprint di Lenzerheide (clicca qui per la cronaca). Terza posizione per il secondo russo ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Gaia Vuerich si aggiunge al plotone dell’Italia. Pellegrino in gara fino alla quarta tappa : Gaia Vuerich parteciperà al Tour de Ski 2018, il tradizionale appuntamento di sci di fondo che si disputerà dal 29 dicembre al 7 gennaio. L’azzurra si è aggiunta al plotone azzurro dopo la bella vittoria ottenuta ai Campionati Italiani di sprint e sarà dunque al via della sprint in programma sabato 30 dicembre a Lenzerheide (Svizzera). L’Italia sarà presente all’evento con 11 atleti visto che nei giorni scorsi erano già stati ...

Sci di fondo - Gaia Vuerich gareggerà al Tour d Ski : diventano undici così gli azzurri al via : E' stato un ottimo allenamento, è importante in queste occasioni fare di tutto per rendere tali gare dal punto di vista mentale al pari di un appuntamento di Coppa del mondo, per cui mi sento pronto ...