Sardegna | auto sventrata dal guard rail | 3 giovani in gravissime condizioni

(Di domenica 31 dicembre 2017) Cosa sia accaduto esattamente la scorsa notte, poco dopo le 3, sulla provinciale 24 all’altezza del bivio per Posada, ancora non si sa. L’unica certezza è che tressimi di Siniscola, Roberto Mazzette 24 anni, Manuel Satta, anche lui 24enne e Angelo Amabile che di anni ne ha 22, sono ricoverati inall’ospedale di Nuoro, dopo che la loro vecchia Fiat Panda è stata letteralmente aperta in due dal. Il più grave sarebbe Roberto Mazzette, arrivato in ospedale in codice rosso. Mentre per gli altri due sarebbe scattato il codice giallo, meno grave. Per loro comunque la prognosi resta ancora riservata. I medici del nosocomio nuorese non l’hanno ancora infatti sciolta. Dell'incidente si sa ancora poco. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che i treavessero passato la nottata insieme ad altri amici e poi avrebbero deciso di far rientro a casa. I ...